美疫情拉警報 指揮中心評估提升華盛頓、紐約、加州旅遊建議

歐美疫情拉警報，美國總統川普日前宣布對歐洲祭出旅遊禁令 30 天 (英國除外)，疫情指揮中心指揮官陳時中昨 (12) 日透露，不排除針對特別嚴重的州進行相關旅遊建議提升，應變官莊人祥今 (13) 日表示，可能優先評估美國華盛頓州、紐約州及加州，但仍須與外交部共同研議。

美國 COVID-19 (武漢肺炎) 疫情愈趨惡化，除了好萊塢名人湯姆漢克夫婦、NBA 球星爵士隊中鋒 Rudy Gobert 和隊友 Donovan Mitchell 確診，全美病例數快速增加中，截至 13 日累計達 1459 例，已有 20 多州宣布進入緊急狀態。

外界相當關注我國是否將美國旅遊疫情建議升級，陳時中回應，雖然美國的疫情持續加溫中，但整體而言尚未到需要升級的標準，儘管確診人數不少，但美國人口多達 3.2 億人。目前看來有幾個州是相對嚴重的，指揮中心接下來會特別注意疫情發展，可能會「分州」來進行相關旅遊警示的提升。

美國疾病管制與預防中心（CDC）警告，有多個州發生嚴重的本土社區傳播，其中安養院正面臨嚴峻挑戰。莊人祥表示，目前可能優先評估提升華盛頓州、紐約州及加州的旅遊疫情建議等級，這些州與我國都有直飛的航班，但後續仍須與外交部共同研議。

