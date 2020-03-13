紐約市進入緊急狀態 市長：病毒危機可能持續 6 個月

紐約市長比爾 · 白思豪 (Bill de Blasio) 週四 (12 日) 宣布，紐約市進入緊急狀態，並警告這很可能是一場持續 6 個月的危機。

白思豪表示，過去 24 小時內，紐約市新增 42 例確診，累計 95 例確診，預測到下週將增至 1000，目前有超過 1,780 人自主隔離，另有 29 人受到強制隔離。

紐約市長表示：「過去 24 小時讓人徹底覺醒，昨天早上好像是很久以前的事了，我們擷取很多資訊，然後發生重大變化，而昨天晚上，這個世界似乎在短短幾個小時內就發生了天翻地覆的變化。」

白思豪呼籲：「紐約市民每天都會面臨重大變化。」

該市將有權實行宵禁、暫停公共運輸、關閉公共場所、限量物資、實施價格限制和暫停酒類銷售等措施，像巴克萊中心 (Barclays Center) 和麥迪遜廣場花園 (Madison Square Garden) 等大型場所可能會關閉數月。

紐約州州長庫莫（Andrew Cuomo）表示，將禁止全州 500 人以上的集會。白思豪宣布紐約市進入緊急狀態，但他不願宣布封城。

他表示，向中國一樣封城會降低人們的生活品質，這是不現實的。

此外，他還敦促聯邦政府批准新冠病毒的自動測試計畫，允許實驗室每天處理數千例案例，而不是幾案例，他疾呼：「我認為這是最後的機會。」