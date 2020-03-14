〈能源盤後〉盼各國刺激措施 原油小幅回升 但本週仍創2008年來最慘烈

週五 (13 日) 交易，原油期貨價格上漲，但沙俄價格戰、武漢肺炎(COVID-19) 全球擴散仍讓本週油價創下 2008 年以來最大單週跌幅。

戰略能源與經濟研究公司總裁 Michael Lynch 表示，市場已盡可能「正確反應」COVID-19 削減石油需求 200 至 300 萬桶 / 日長達數週的預期，也對沙俄增產 200 萬桶 / 日以上的預期做出回應。

「因此原油將產生巨大庫存，每個月 1 億至 1.5 億統庫存，但價格急遽下跌可能會鼓勵俄國向沙國提出某些協議，讓產量短暫但大幅下降。」

4 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 23 美分或近 0.7%，收每桶 31.73 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 63 美分或近 1.9%，收每桶 33.85 美元。

本週 WTI 原油期貨價格下跌 23%、Brent 原油期貨價格下跌 25%，均創最前月契約自 2008 年 12 月以來最大單週跌幅。

武漢肺炎大流行已對原油需求造成衝擊，沙俄又因擴大減產協議破局而各自增產、發動價格戰，讓本來已經供過於求的市場湧入更多原油，挫傷本週油價。接著美國川普總統頒布歐洲旅遊禁令，航空燃油需求受到打擊，原油需求也再次受創。

ING 商品策略部門主管 Warren Patterson 指出，近期原油契約較上個月大幅折價，呈現 contango 結構，反映近期大量的供應庫存，2020 年 5 月和 2021 年 5 月之間的利差達到 5 年高點 9.85 美元，較 2 月 21 日 -2 美元的利差大幅上升，但這差距可能還會再擴大。

Jefferies 分析師 Jason Gammel 表示，「我們估計，由於武漢肺炎對需求造成衝擊，市場已經供過於求 300 萬桶 / 日以上，而 OPEC + 供應結構性增加將無法輕易吸收。」

「Contango 必須越來越陡峭，才能將生產推向儲存。在供應過剩的商品市場想讓價格復甦，是一條艱辛的道路。」

繼前一日道指經歷 1987 年 10 月崩盤以來最大單日跌幅後，美股週五回升，Rystad Energy 高階市場分析師 Paola Rodriguez-Masiu 表示，「在股市經歷 1987 年最嚴重下挫後，油價開始反彈，因為市場預期，美國刺激措施能紓解武漢肺炎造成的經濟衝擊。」

然而，Paola Rodriguez-Masiu 指出，媒體報導 OPEC 3 月 18 日的 JTC 會議取消一事發出很明顯的訊號，無論是俄國或沙烏地阿拉伯都不願意妥協，「在武漢肺炎對需求的全面衝擊越來越清楚前，俄國不太可能有意願重新談判減產。」

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