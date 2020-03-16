公債利率擺盪 要慎防利率風險

新冠疫情延燒及油價暴跌等兩把利刃影響之下，上周市場持續大幅震盪；根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，包括投資級債、高收益債及新興市場債等三大債市上周皆呈現資金淨流出狀態，其中投資級債由前一周的淨流入轉為淨流出 73.4 億美元，信用債市整體承壓。

資料來源：美銀美林、EPFR 截至 2020/3/13；單位：億美元

新冠肺炎疫情在歐美持續升溫，加上俄羅斯與石油國輸出組織（OPEC）未達成減產協議，致使油價重挫，雙重打擊下，市場避險情緒陡升，安聯投信指出，資金大量流入公債避險，造成避險資產指標美國 10 年期公債殖利率一度觸及低於 0.4% 的歷史低點，保守情緒瀰漫債市。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，在肺炎疫情於全球未見好轉的狀況下，油價的突然重挫再次打擊市場信心，然而除因各式利空消息造成過去一周市場大跌外，也有數日在各國政府出台財政、貨幣政策的激勵下，出現大幅度的反彈漲勢，美國 10 年期公債殖利率在 13 日收盤時也從周間 0.4% 的相對低點彈逾 0.9%，大漲及大跌交互出現的狀況，也顯示當前市場情緒極度敏感。

雖然公債成為此時市場資金避險的主要標的，不過，謝佳伶指出，在市場情緒起伏劇烈的狀況下，公債資產也在一周內出現明顯幅度的震盪，連帶使得債券市場中利率敏感度較高的資產有較大的起伏，使得投資於相關債券資產的投資人受到影響。若要藉由布局債券進行避險，首先應留意利率波動帶來的風險，而在各式債券資產中，美國短年期高收益債因擁有較短的存續期（1.5-2 年），受到利率風險的影響也低於其他更長天期的債種。

投資建議上，安聯投信海外投資首席許家豪表示，由於市場賣壓主要來自於在恐慌性蔓延，手上有定期定額部位者宜先繼續扣，不宜輕易停扣。單筆部分，考量未來兩周，市場的波動還是很大，建議先檢視手中持有比例，如果比重較高，還是建議要先降低風險性資產的 beta。例如將部分波動較高的部位適度轉進投資等級債，並盡量避開 CCC 等較低評級，以及能源相關債券。