蔡明彰分析師觀點：不降息失望、降太多絕望，高殖利率股是希望

今天報告的主題是「不降息失望、降太多絕望，高殖利率股是希望」。

美國聯準會在禮拜一凌晨拂曉出擊，意外降息四碼，把聯邦基金利率降到了幾乎是零利率，只有 0~0.25％，上一次零利率發生在 2008 年的金融海嘯，並且這一次再啟動 7.,000 億美元，超過新台筆 20 兆元新一輪的 QE，這堪稱有史以來最大規模單日的行動，但是先前市場強烈期待聯準會的降息，但這時候這麼大的幅度，反而引發市場的疑慮，有人認為，聯準會很快把子彈用完了，只剩下裸奔。

所以美國道瓊的期指，盤後再度熔斷重挫，就是這個因素導致了亞洲股市殺聲隆隆，川普總統的連任取決於股市，從過去的歷史經驗，聯準會的資產負債表一但擴表，增購了資產，就跟美國股市的牛市有高度的正相關。

在金融海嘯的 QE1，從 2008 年 11 月到 2010 年 3 月，共計 1.725 兆美元，不僅當時的美國股市漲，亞股也漲，台股更是從 3,955 點的低點飆升到 9,220 點的高點，大漲 133％。隨後 QE2，高點也維持在 9,000 點以上，但是關鍵的變化在 QE3，2014 年 10 月退場了，台股在 2014 年 7 月出現了 9,593 點的高點，隨後台北股市進入了整理。

大陸的 A 股也是一樣，在 2009 年跟 2013 年到 2015 年，這兩波大的行情，都在美國實施的 QE，應證一但美國印鈔救市，除了美國股市可以漲以外，台股、A 股都一起受到了帶動，但是如今美國聯準會投下了重大的變數。

萬寶投顧蔡明彰分析師強調，這一個美國的利率降為零之後，後續資產配置將會重新洗牌，美元會看跌，美債上漲，美國公債殖利率甚至會形成了負利率，所以第一個我們要小心的是債信評等不佳的高收益債，將會成為地雷。高收益債在過去幾年是台股投資人最愛的一個投資商品，再來亞幣看升，亞股將會有資金行情，但這個前提是消化了這些外資的賣壓。再過來，台灣的投資人將會關心國內有新台幣十兆元的外幣存款，絕大部分是美元的存款，美元存款的年息已經從 1％大降到 0.3％，所以未來這個龐大好幾兆新台幣的美元存款，將何去何從？

高殖利率的股票應該會接收這些資金，因為利率看跌，台灣的央行也預計在本週將會降息，所以殖利率比較高的股票，而且加上業績成長的利多護持，應該會在這一波台股的修正，底部浮現之後，成為反攻的第一棒。

另外，保守的投資人也可以考慮台灣 50(0050-TW)，因為台灣 50 也將會配息，但是對比 2008 年金融海嘯，不至於擴大了系統性的風險，全球資本市場的恐慌情緒，應該在上個禮拜已經見底，不會因為下跌本身引發更大的系統性風險，因為 2008 年的金融海嘯，那一次是美國房地產、次貸債務，抵押品的價值大幅下跌，而引發了整個資本市場的去槓桿化，可是這一次歐美大陸央行積極量化寬鬆措施，尤其聯準會宣布 7,000 億美元的 QE，原則上阻斷了市場流動性風險向整體資本市場擴散。

所以去槓桿化將會被侷限在股市、石油這些市場而已，誘發更大系統性風險並不大，但是現今全球投資人的恐慌，源自兩部分，新冠肺炎疫情的蔓延、歐美國家防疫措施不作為與不及時，所以各國央行的寬鬆措施，暫時都失靈。

基本上，萬寶投顧蔡明彰分析師認為，美國川普總統在 3 月 13 日的緊急命令之後為一個基準點，參考大陸防疫的經驗，1 月 23 日武漢封城，到 2 月 12 日疫情最高峰，需要三週才會出現單日新增病例的拐點，屆時投資人對全球經濟衰退的預期心理才會見底，所以比照辦理，歐美疫情最快要等到 4 月清明過後，再過三個禮拜才能變盤。

這次全球資本市場的賣壓，分為三波。第一波程式交易，第二波被動的 ETF，被動的 ETF 過去幾年可以說是大行其道，但如今也對台股的傷害最大，截至到禮拜一，今年外資賣超台股超過 4,100 億元，這絕大部分來自被動 ETF 的減碼，第三波要擔心的是長期的基金、退休金、養老金會不會鬆動籌碼，2008 年退休、養老金曾經調節，但這一次假如各國央行祭出了新的降息跟寬鬆措施，原則上就不會使得退休基金大肆賣股。

好股票不便宜，但只有災難的時候，才有便宜價，這一次就是最大的機會，高殖利率跟低本益比的股票，會在突發事件、利空之後，伴隨著報復性反彈。禮拜一台股逆勢收紅的個股，包含京元電子 (2449-TW)、騰輝電子 - KY(6672-TW)、瑞儀 (6176-TW)、群電 (6412-TW)、聯強 (2347-TW)、建準 (2421-TW)，這些個股幾乎清一色都是高殖利率的股票。

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