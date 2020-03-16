〈財政部立院備詢〉防疫酒精擬列防疫物資 未來比照口罩網路銷售

武漢肺炎疫情失控，傳有人轉售防疫酒精並趁機哄抬價格，立委呼籲應比照口罩列為防疫物資管控或開放網路購買，財政部長蘇建榮今 (16) 日表示，會向指揮中心建議；換言之，未來民眾可望以健保卡實名制購買酒精，甚至有機會透過網路購買，不用再排隊苦等。

肺炎疫情全球擴散，口罩與防疫酒精頓時成為搶手防疫物資，今天財委會多位立委質詢時表示，不少民眾反應根本買不到酒精，甚至有人將買到的防疫酒精透過網路提高價格轉售，呼籲政府應比照口罩將酒精列為防疫物資管理。

民進黨立委江永昌、蔡易餘質詢時都說，酒精因尚未被列為防疫物資而出現重覆購買的問題，導致仍有民眾一直買不到酒精，甚至有人將買來的酒精提高價格轉售，主張政府應出面管理酒精銷售。

蘇建榮答詢時解釋，目前政府僅將口罩列為防疫物資，由國家統一徵用、配售，但因酒精尚未被列為防疫物資，因此無法比照口罩一樣由政府徵用銷售，對於網路哄抬價格也無法則可罰。

江永昌進一步追問，政府是否考慮將酒精比照口罩列為防疫物資管制，採實名制銷售？而為讓更多人可以買到防疫酒精，財委會立委今天也提案，要求財政部在一週內研議酒精在網路通路銷售的可行性，以利更多民眾購買防疫物資。

蘇建榮對此回應，關於酒精是否列為防疫物資以及是否開放網路銷售，會在一週內將相關提案建議轉達給中央流行疫情指揮中心，屆時再由指揮中心決定。

在酒精製作原物料部分，台酒董事長丁彥哲則強調，台酒酒精製作原料主要從澳洲進口，台酒已與廠商簽訂一年期合約，即便澳洲禁止出口原料，也還能跟台糖購買糖蜜的備案，到 5 月底前製作酒精原料都相當充足。