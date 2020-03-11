無薪假增至2200人 勞動部：紓困補貼擬可追溯至1/15

我國內需型產業、製造業等持續受疫情衝擊，截至目前，實施減班休息 (無薪假) 的企業已攀升至 78 家、2200 人，勞動部長許銘春今 (11) 日鬆口，針對補償勞工投保薪資差額 50% 的紓困措施，研擬可追溯至今年 1 月 15 日，預計下周會完成各項紓困的具體辦法。

許銘春今天前往立法院衛環委員會進行業務報告並備詢，針對目前無薪假狀況，許銘春表示，實施家數共計 78 家、人數 2200 人，其中金屬機電業仍為大宗，不過，受疫情衝擊，旅宿、餐飲及批發零售業均明顯增加。

勞動部日前公布多項勞工與企業的紓困措施，其中，針對無薪假勞工實施「安心就業計畫」，政府將補助投保薪資差額 50%，以投保薪資上限 45800 元為例，雇主須保障每月基本工資 23800 元，因此，勞工收入共減少 22000 元，勞動部將補貼五成 11000 元，給付期間為 3-6 個月。

針對立委追問，安心就業計畫是否能比照衛福部防疫補償辦法追溯至 1 月 15 日，許銘春透露，研擬可追溯到紓困條例 1 月 15 日生效日，勞動部預計下周就會完成各項紓困措施的具體辦法。

此外，勞動部業務報告中也提及，為協助勞工及企業共度難關，投保單位、提繳單位或被保險人，若因「嚴重特殊傳染性肺炎」影響，導致營運或生計困難，而無法按期繳納勞、就保費或新制勞工退休金者，勞保局將提供緩繳 6 個月，且在期間內免徵滯納金的協助措施。