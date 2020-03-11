工商協進會籲：600億元紓困杯水車薪 降稅才是方向

工商協進會今 (11) 日召開理監事聯席會議，理事長林伯豐表示，油價驟降雖使石化業者苦吞損失，但原油價格走低對物價及經濟穩定有幫助，在油價調降下，電價也應跟進；針對 600 億元紓困方案，他則認為是杯水車薪，不盡理想，降稅才是正確的紓困方向。

對於近期發生的國際原油價格戰，是否對 3 月底將展開的電價審議與經濟造成影響，林伯豐認為，油價驟降使石化業者苦吞損失，但長期而言，台灣是油氣進口國，原油價格走低對物價及經濟穩定有幫助，既然油價調降，電價也應該跟進。

林伯豐認為，今年在許多不確定因素影響下，台灣經濟勢必會下滑，希望政府能協助，讓工商界能保持既有生產，營運儘速恢復常軌，雖然今年國內 GDP 將受衝擊，盼能在各界努力下力保 2%。

談及紓困方案，林伯豐表示，政府提出 600 億元紓困方案，不是很理想，杯水車薪對產業是不夠的，調降稅費才是正確的紓困方向，建議政府讓受影響的企業與民眾，可申請延繳綜所稅、營所稅至少 6 個月以上。

對受疫情影響嚴重的企業，也能夠在貨物稅、地價稅、房屋稅、地價稅、牌照稅及娛樂稅等稅種上，申請減徵，並延緩繳納 6 個月；對於企業將未分配盈餘用於防疫或復原相關支出，比照實質投資，退還 5％營所稅。