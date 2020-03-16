南韓加入降息行列！ 韓利率降2碼至歷來最低 追隨美Fed

美國聯準會 (Fed) 降息 4 碼並重啟量化寬鬆 (QE) 後，南韓央行今 (16 日) 首爾時間下午 4:30 召開緊急會議，決議降息 2 碼 (50 個基點) 至 0.75%，為例來最低水準。

南韓央行在首爾時間下午 4:30 緊急召開開會。過去南韓央行曾在 911 恐攻、2008 年金融海嘯期間，緊急召開決策會議。南韓是武漢肺炎疫情重災區之一，累計確診數超過 8,000 例。

Fed 週日 (15 日) 降息 4 碼至接近零的水準，香港金管局基於聯繫匯率制度，今天立即將基準利率降至 0.86%，即刻生效。緊接著紐西蘭央行也宣布降息 3 碼支持經濟，並警告為因應武漢肺炎疫情擴散採取的嚴格邊境管制措施，將使經濟陷入衰退。

南韓央行曾表示，基準利率下限必須高於主要經濟體，但並未表明確切的數字。

南韓央行 2 月開會時按兵不動，利率維持在 1.25%，但宣布針對小企業提供低利貸款。由於當時經濟已經開始因為武漢肺炎確診病例飆升而受到打擊，部分觀察家批評官員反應過慢。

雖然韓國央行 2 月開會時把今年經濟成長率預測調降至 2.1%，但在那之後疫情繼續擴大，不只衝擊國內的民生消費和商業活動，全球經濟許多面向也停擺。

除了貨幣刺激，南韓政府已宣布將追加 11.7 兆韓元 (95 億美元) 預算挹注經濟，有官員討論是否應該擴大刺激。