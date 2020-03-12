首爾群聚感染破百人 南韓國務總理憂「超級傳播」

南韓國務總理丁世均在週四 (12 日) 表示，他擔心首爾與鄰近的都會地區會發生新型冠狀病毒 (武漢肺炎，COVID-19) 的「超級傳播」，呼籲加強檢疫工作。而這些地區的居民，在目前約有 250 萬人左右。

首爾市內某保險公司的電話客服中心 (Call Center)，於日前發生了首爾及鄰近地區最大規模的武漢肺炎群聚感染。目前已知有超過 100 人確診，而其中包含了客服中心員工、實習生，以及與這些人有密切接觸的家人等。

丁世均表示他對病毒在首爾及鄰近地區發生「超級傳播」的潛在可能感到憂心，鄰近首爾地方的人口大約占了南韓全國的一半左右。

南韓國務總理丁世均 (圖片：AFP)

丁世均在南韓的泛政府會議上提到了武漢肺炎，他說道「我們必須集中在隔離檢疫的能力上，以防止群聚感染的發生，並抑止疫情的蔓延。

他也呼籲中央和地方政府，還有醫療部門必須採取迅速且大膽的作為，以抑制這個流行疾病的蔓延。

自從南韓於今年 1 月 20 日爆出首宗的武漢肺炎確診案例後，截至 3 月 12 日的凌晨 0 點已有 7869 人確診，共 67 人死亡。其中有近 9 成的確診案例發生在南韓東南部的大邱市與慶尚北道，也大多與新興宗教團體的「新天地教會」有關。

此外，世界衛生組織 (WHO) 秘書長譚德塞，也在週三宣布武漢肺炎 (COVID-19) 疫情已進入「全球大流行」的階段。