個股分析／CIS漲聲響起：勝麗

新冠病毒從中國延燒至全球，情況越演越烈，周一更是大跌 2000 點嚇壞投資朋友，股市也隨疫情狀況上下大幅度震盪，美股期貨波動上下來回千點已不奇怪，不過台股指數表現倒是相對抗跌，因為台股有許多低基期的好股，內行人一看就知道錯殺，逢低撿便宜。如：被動元件、矽晶圓、記憶體、封測股、汽車零組件股等，而月初又為上市櫃公司公布營收，故有許多業績好、基期低的股票，表現相對大盤抗跌，投資朋友不妨趁短線投機客往下認賠殺出，人棄我取。

日韓疫情嚴重 CIS 缺貨雪上加霜

疫情影響導致許多電子供應鏈出現斷鏈、缺工、缺料等問題，尤其疫情擴散到南韓及日本兩大電子零組件出口國，市場記憶體、被動元件已經傳出漲價聲音，除了記憶體、被動元件漲聲響起外，南韓及日本也是全球兩大 CIS 出產國，而隨車用及穿戴式產品應用擴大，個產品對 CIS 的需求越來越高，而 CIS 原本供貨就已相當吃，目前應用在手機照相的 CIS，就僅有 SONY、三星、併購豪威的韋爾股份幾間廠商，尤其以 SONY 市佔過半影響最深，華為及蘋果均為其客戶。

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