疫情延燒生技業 中國原料藥恐斷貨 台生技廠尋第二資源

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情延燒，傳出中國原料藥供應受阻，印度更宣布禁止出口 26 種原料藥，據衛服部資料顯示，台灣約有 3 成原料藥來自中國，對此，台生技業者表示，原料藥若缺貨，包括台灣，全球生醫產業將陷入危機，目前已著手尋找第二藥廠資源。

中國受肺炎疫情影響出現停工，加上印度宣布禁止原料藥出口，引發缺料疑慮，據衛服部資料顯示，台灣原料藥初估約有 3 成來自中國，若中國原料藥供應受阻，估今年第 3 季台生技廠就可能面臨斷鏈危機。

業界人士指出，中國部分原料藥會送至印度進行合成，再出口至全球各地，因此，中國與印度是原料藥出口重鎮，若疫情擴大、未見趨緩，原料藥面臨短缺，不只台灣，將衝擊全球生醫產業。

業界人士表示，由於武漢肺炎疫情影響，中國復工、運輸受阻，去年底要從中國進口原料藥就面臨困難，交貨時程往後遞延，儘管已在 2 月取得整年份的原料藥，尚有安全庫存，但為確保後續藥品供應，過去藥廠的安全庫存至少在 3-6 個月以上，隨著疫情擴大，各廠都將增加安全庫存量。

雖然目前藥廠、醫院端備貨量充足，但一種藥品中會含有眾多種類原料藥，成分缺一不可，生技廠不敢掉以輕心，開始尋找第二藥廠，估先從疫情感染程度較低的東歐地區，待尋找可替代原料藥後，再進一步向 TDFA 申請。