肺炎拖累上市公司2月營收年減4% 半導體、生技逆勢成長

受武漢肺炎 (COVID-19) 疫情影響，上市公司 2 月營收呈現衰退，據證交所統計，2 月已完成申報上市公司營收共 1.88 兆元，較去年同期減少 808 億元、年減 4.12%，以產業來看，包括半導體與防疫相關生技產業營收逆勢成長。

儘管今年 2 月工作天數增加，但受武漢肺炎疫情衝擊，導致上市公司單月營收較去年同期衰退，根據已完成申報的 899 家上市公司，累計前 2 月營收共 4.31 兆元，較去年同期衰退 3949 億元、年減 8.39%。

進一步分析各產業營收表現，包括半導體、食品業以及防疫相關 2 月營收相對亮眼，其中半導體業不論 2 月或累計前 2 月，營收分別較去年同期增加 34.59%、24.32%，個別公司客戶需求增加，致營收較去年同期大幅成長。

另外，防疫類相關生技醫療業，2 月受惠市場防疫需求，帶動營收增加，單月營收較去年同期增加 8.01%；與內需相關的食品工業 2 月營收亦較去年同期增加 5.78%。

證交所表示，先前受武漢肺炎疫情影響，導致延後復工的企業，目前在中國的營運據點大多已陸續復工，產能逐漸恢復中。

證交所強調，我上市公司營收已連兩年突破 32 兆元關卡，去年上市公司營收共 32.76 兆元，預估未來如果疫情趨緩，各產業應能儘速恢復，進一步提振營運業績。