〈觀察〉全球央行接力降息救市 優利存款下架潮蠢蠢欲動

武漢肺炎疫情在歐美大陸持續擴散，全球央行輪番降息救市，市場預期我中央銀行 19 日降息機率大增，在利率持續探底、市場資本支出萎縮等衝擊下，銀行存放利差將進一步壓縮，屆時恐掀起台外幣優利存款下架潮。

本週即將進入全球央行超級週，美國聯準會繼本 (3) 月初閃電降息 2 碼，隨著疫情加劇、油價崩跌，預估 18 日聯準會將再出重手，在美國、英國、澳洲等央行接連降息後，市場預期我央行本週跟進降息是箭在弦上。

在全球央行接力降息下，多數銀行已開始滾動式檢討優利存款方案，以數位帳戶存款來說，銀行通常每半年會視市況決定是否加碼或調整利率，但日前已有銀行公告，如遇重大市場變動或不可抗力等因素，銀行可隨時調整利率，並在公告後翌日生效，反映銀行對市場可能持續降息的預期心理。

儘管降息未必能有效刺激經濟動能，但在市場一片降息聲浪下，民眾存款利息、保單宣告利率早已率先反映降息效應而縮水，以美元優存來說，過去兩年銀行著眼於外幣高存放利差，瞄準海外放款市場，頻繁力推美元優利大舉吸收存款，利率至少 2% 起跳，吸引散護資金瘋狂搶存。

但就在聯準會日前無預警大幅降息 2 碼後，部分銀行避免資金成本過高、加上散戶搶存兩股力道推升下，讓銀行調降美元存款牌告利率，優存專案更因此提前下架。

而國人偏愛的利變型保單宣告利率，在金管會去年出手整頓，加上市場利率下滑推波助瀾，使得宣告利率直直落，儘管目前新台幣保單的宣告利率仍守住 2 字頭，但只要台灣跟進美國降息，屆時勢必讓宣告利率跌破 2 字頭。

銀行主管說，受肺炎疫情衝擊，美國這波降息來得又急又快，不只壓縮銀行外幣存放利差，美國 10 年期公債利率一路下挫，也讓手上有龐大美債投資部位的銀行投資收益大縮水，恐嚴重衝擊銀行第 1 季獲利動能。

銀行主管坦言，疫情延燒下不只餐旅、觀光與航空哀鴻遍野，其他產業也可能因為終端需求萎縮受拖累而減少資支出，屆時將削弱銀行放款業務，進而壓縮獲利，考量資金成本與存放利差，未來調降存款利率可說勢在必行。