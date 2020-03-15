〈觀察〉疫情更加凸顯重要性 三因素推升自動化需求可望迎來報復性反彈

自動化市場受貿易戰、疫情相繼衝擊疲弱不振，不過業者認為，此波疫情凸顯自動化的重要性、且在缺工及工資上漲干擾營運、新廠新產線追求規模及效率等三個因素下，自動化趨勢明顯確立，只要後續疫情逐步穩定，市場可望迎來報復性的反彈需求。

自動化產業自 2018 年下半年開始，飽受美中貿易戰衝擊，在經歷一年半的谷底後，本以為在年初美中貿易戰告一段落下迎來曙光，但武漢肺炎疫情再度讓市場蒙上陰霾。

不過，台達電董事長海英俊認為，業者短期雖因貿易戰、疫情，擔憂終端需求進而影響投資心理，但未來信心回溫，業者要有新的投資，一定是朝自動化智能化方向發展，且依照過往經驗來看，需求都被壓著，後續景氣回升後，將有強勁反彈。

此外，此波疫情更凸顯自動化的重要，尤其中國各地因應防疫停工、管制交通，導致員工返崗、人力招募不易，影響復工情況，反應人力需求較高的工廠會有較多營運變數及風險，未來一定做不下去。

且自動化不僅能降低所需人力規模，也能進一步減少人與人之間的接觸頻率，在疫情恐演變成中長期發展下，也成各廠商加速導入自動化的考量之一。

除了中國外，現在東亞、東南亞各地均面臨「工」的問題，台灣、越南在各家廠躲避貿易戰，積極投資下，也面臨缺工、工資調漲的問題，干擾營運獲利情況，因此廠商也會藉由提升自動化比重前進，優化生產成本。

另一方面，台灣少子化所帶來的影響陸續浮現，尤其鋼鐵等傳產，或是中小型業者，更是面臨人才斷層的問題，在未來缺工問題只會越來越嚴峻的情況下，也成為加速自動化的一大拉力。