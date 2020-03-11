〈台達電法說〉Q2營運回升全年目標不變 被動元件、資料中心估成長

台達電 (2308-TW) 董事長海英俊指出，疫情對第一季營運的確造成影響，毛利率也會低於過往，但第二季起可望回升，全年營運目標不變，動能將來自被動元件、資料中心，而電動車雖然看起來也會優於去年，但還是得關注油價走勢。

海英俊表示，第一季因為疫情影響，壓抑需求，很多客戶還在催貨，但因為產能及運輸問題，有些產品仍無法運出去，相信壓很久的需求會再次反彈回來。

各產品應用來看，海英俊認為，今年被動元件、資料中心會成長，風扇也會有些成長，電源原本也預估成長，但因為跟消費性電子連動性較高，有受到疫情影響；5G 布建速度也因疫情放慢，工業、樓宇自動化則得觀察疫情跟貿易戰發展。

電動車方面，海英俊表示，會比去年要好很多，市場上也越來越多傳統車廠投入研發生產，現在比較擔心疫情導致油價崩跌，如果油價掉到 30 塊以下，對電動車發展就會有影響，但也看好電池也會在續航力、成本都會有所突破。

至於中國廠，台達電執行長鄭平補充，復工率已達 9 成，缺料問題也陸續排除，逐漸恢復到正常狀況，據了解，台達電中國廠區占總產能約 71%。

泰達電雖然未有缺工的問題，但因為有三成原料來自中國，還是有影響，海英俊表示，未來會提高在地化供應比重，目標半年內中國原料供應降至 10% 以下。