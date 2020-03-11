台達電去年EPS 8.9元歷史新高 連八年配息高於5元

台達電 (2308-TW) 去年稅後純益 231.18 億元，年增 27.1%、每股純益 8.9 元，創新高，董事會也決議擬配息 5 元，台達電已是連 8 年配發超過 5 元。

台達電去年第四季營收 681.93 億元，季減 5.9%、年減 5.5%；毛利率 29.3%、季增 1.1 個百分點、年增 1 個百分點；營益率 7.9%，季增 0.3 個百分點、年減 1.3 個百分點；稅後純益 50.86 億元，季減 0.1%、年減 15.9%，每股純益 1.96 元。

台達電去年營收 2681.31 億元，年增 13.1%、毛利率 27.8%，年增 1 個百分點、營益率 7.2%，年減 0.5 個百分點、稅後純益 231.18 億元，年增 27.1%、每股純益 8.9 元。

台達電去年併購泰達電，推升全年營收創高，業外也認列一次性處分利益，加上去年被動元件等原料零組件缺貨漲價狀況排除，帶動純益、每股純益來到歷史新高，董事會決議擬配息 5 元，配發率 56%、以 11 日收盤價 133 元計算，現金殖利率 3.8%。

台達電也同步公告 2 月營收，雖然受到疫情影響，但在併購泰達電貢獻下，單月營收 152.64 億元，月減 21%、年增 0.7%、前二月營收 345.94 億元，年增 1.9%。