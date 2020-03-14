川普：考慮將英國加入歐洲旅遊禁令

美國總統川普週五 (13 日) 表示，他考慮將英國加入週三宣布的「歐洲旅遊禁令」中，以遏制美國武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續擴大。

作為防疫措施，川普於週三 (11 日) 宣布，自週五起 30 天內禁止歐盟 26 國旅客入境美國，除了美國公民、美國綠卡或護照持有者、或證明為美國公民的直系親屬者，不受影響以外；所有外國國籍者，若赴美前 14 天內曾有「申根區旅行史」，將一率不得進入美國。

川普週三時聲稱此旅遊禁令僅針對歐盟申根區，因此已脫歐的英國，與不在申根範圍內的愛爾蘭並不受影響。

然而英國疫情嚴峻程度也不輸其他歐洲國家，過去 24 小時英國新增 208 例，週五英國確診病例直逼 600 人。

對此川普回應道：「歐洲禁令中的 26 國是由專業人士建議的，我們會考慮添加英國至禁令中，但主要還是會根據最新的確診病例來考慮添加或減少其他國家」

武漢肺炎疫情已經讓全球航空旅客大幅下滑，川普的歐洲禁令無疑是雪上加霜。市場認為一旦英國被加入歐洲禁令名單中，機票遭取消的數量激增下，可能會對大西洋兩岸的航空公司造成重創。

疫情進入緊急狀態

週五 (13 日) 美國時間凌晨 3 點 30 分，川普於白宮宣布全國進入緊急狀態，以因應武漢肺炎疫情。川普表示，進入緊急狀態將能為各州及地方政府撥款至 500 億美元抗疫。

截稿前，美國目前累計確診數增至 1629 例，死亡人數達到 41 人，疫情遍及全美 46 個州以及哥倫比亞特區，而有 24 個州及華盛頓特區宣佈進入緊急狀態。

美國確診病例增幅 (圖片: CDC)

紐約市長昨日宣布紐約市進入緊急狀態，麥迪遜廣場花園等大型場館可能會關閉數個月。目前紐約市共有 325 例肺炎病例。NBA 官方宣布停賽 1 個月，並不排除取消本賽季所有賽事。

目前華盛頓州為美國疫情重災區，確診病例人數報 457 人，而紐約州則以 325 例緊隨即後，加州為 224 例。