防堵疫情! 蘋果宣布今年WWDC大會改線上召開

武漢肺炎 (COVID-19) 持續蔓延，各國大型活動相繼取消，為防堵疫情，蘋果週五 (13 日) 宣布，即將於 6 月召開的全球開發者大會 (WWDC 2020) 將改為線上直播進行，確切日期和詳細時程將會在未來幾週公布。

WWDC 每年定期在加州舉行，然而隨著疫情升溫，加州武漢肺炎確診人數已達 224 例，為美國染疫人數最多的前三州，地方州政府已下令禁止舉辦所有大型活動。

本週三外媒曾傳出蘋果恐怕將取消或推遲今年第 31 屆的 WWDC，然而週五 (13 日) 蘋果宣布不會取消今年 6 月的 WWDC 大會， 只是採取線上形式舉辦。

蘋果公司全球行銷資深副總裁 Phil Schiller 表示：「考慮到當前全球健康安全，今年 WWDC 將採取全新的形式舉辦，以線上召開 Keynote 發表會和各項議程的方式，為數百萬充滿創意與創新的開發者提供完整內容」

WWDC 大會為蘋果一年一度的盛事，用來展示蘋果最新軟體功能或技術，搶先瞭解最新款的 iOS 版本，如 iPadOS、macOS、watchOS 和 tvOS 等未來發展。

蘋果表示即日起至 6 月之間，將透過電子郵件、《Apple Developer》App 與網站公布更多 WWDC 資訊。

不過外界矚目的 5G iPhone 恐怕不會在本屆的開發者大會上公布，蘋果歷年來一向是在秋季推出新手機，但市場近來也擔憂，因為疫情而中斷的中國供應鏈，是否會影響年底 5G 版本 iPhone 的發行。

而今年 3 月底的春季發表會，外界原期待蘋果將公布最新平價機種 iPhone SE 2 或是 iPhone 9，恐怕也將因疫情而落空。