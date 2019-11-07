比爾蓋茲：若不是因為反壟斷案 人們現在手機上會使用Windows行動系統

比爾蓋茲 (Bill Gates) 週三 (6 日) 表示，如果不是因為美國司法部對微軟提起的反壟斷案，Windows 可能會是世界上最主流的行動裝置作業系統。

微軟共同創辦人兼董事會成員蓋茲，在《紐約時報》的 DealBook 會議上表示，反壟斷案對微軟當然不利，否則，微軟可以更專注於創建手機操作系統，而不致分心，如此人們今天將使用的是 Windows Mobile，而不是 Android。

微軟目前在個人電腦及商業生產力軟體上，仍利用 Windows 贏得主導地位，但手機上的發展卻受挫，Android 目前是最受歡迎的行動作業系統，其是蘋果的 iOS。

蓋茲的評論還暗示，目前美國針對大型科技公司的多項反壟斷案，可能會對市場帶來負面影響。

Facebook、Google、蘋果及亞馬遜，均在第 3 季之後遭遇來自國會、司法單位或法院的調查，除了美國以外，歐盟也正在採取行動。

美國民主黨總統候選人 Elizabeth Warren 主張，將亞馬遜、Facebook 和 Google 等大公司分柝，蓋茲表示，他反對這麼做，也不希望微軟或其他公司必須分拆。

蓋茲今年早些時候表示，他在微軟的最大失誤，是沒有讓 Windows 成為主導的行動裝置作業系統。

週三提及此事，他表示，微軟當時已經非常接近，但是卻因為反壟斷的爭議而讓他分心，以至於搞砸了，當微軟透過摩托羅拉手機發布作業系統時，較原定時間晚了 3 個月。

蓋茨還表示，如果不是 1998 年開始的反壟斷案，他也不會提早退休。提早退休對他個人可能有好處，因為就生活上來說，也沒什麼好抱怨的。