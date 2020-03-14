美疫情加速擴大 3月密大消費者信心暴跌

美國密西根大學於週五 (13 日) 公佈了 3 月份的消費者信心指數初值，報 95.9，較 2 月份的 101.0 大幅下滑，且低於市場預估值 96.4。顯示隨著武漢肺炎 (COVID-19) 疫情於美國持續擴大，消費者的信心亦受到衝擊。

密大消費者信心指數 (圖：Bloomberg)

另外，3 月份的密大現況指數初值報 112.5，較 2 月份的 114.8 下滑，預期指數初值則報 85.3，較 2 月份的 92.1 下滑。

3 月份密大信心指數的問卷調查期間，為 2 月 26 日至 3 月 11 日，該期間涵蓋了多起重大事件，包括：美國確診病例快速上升、道瓊指數進入熊市、世界衛生組織 (WHO) 將武漢疫情宣佈為「全球大流行」、以及川普宣佈禁止歐洲人遊美 30 天等。

但是，美股於週四 (12 日) 創下了自 1987 年以來最大的跌幅，且美國政府為了防止疫情的擴散，於週四 (12 日) 宣佈關閉俄亥俄州、馬里蘭州、肯塔基州、喬治亞州和華盛頓州的學校，因此，預期市場不安情緒的升溫，將會更進一步的衝擊消費者信心。

密大經濟學家 Richard Curtin 表示，儘管 WHO 將武漢疫情宣佈為「全球大流行」，但仍尚未造成消費者的恐慌，但是，隨著疫情於美國擴大速度加快，預期消費者信心指數的終值會較初值更為下降。

Curtin 亦指出，防止疫情擴散最有效的方法，為採取關閉及隔離措施，但對於經濟所造成的損害也最嚴重，為了疏緩經濟陷入衰退的風險，政府有效的刺激政策為當務之急。

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