川普突襲封關歐洲 IATA：航空業恐怕倒一片

國際航空運輸協會 (IATA) 週四 (12 日) 警告，美國川普總統意外宣布歐洲旅遊禁令，這恐加劇航空公司的財務負擔，一些航空公司可能因此倒閉。

武漢病毒 (COVID-19) 疫情全球肆虐，航空旅客驟減的情形下，各地航空公司開始大幅削減服務並凍結招聘，甚至解聘以節省現金，IATA 本月稍早曾預期，武漢肺炎可能讓全球航空公司今年營收損失 1000 億美元以上。

此時美國歐洲旅遊禁令無疑雪上添霜，IATA 聲明指出，當初估計損失 1000 億美元時，並不包括美政府和其他國家政府 (包括以色列、科威特和西班牙) 在之後施行的嚴厲措施。

美國川普總統週三 (11 日) 宣布，考量防疫措施，自週五起 30 天內禁止大部分歐洲地區旅客入境美國，川普強調此禁令針對的是歐盟申根區，因此已經脫歐的英國與不在申根範圍內的愛爾蘭，並不受影響。

根據美國土安全部的事後說明與規劃：川普的「歐洲旅遊禁令」，將會禁止從歐洲申根區出發的民航班機降落美國。除了美國公民、美國綠卡或護照持有者、或證明為美國公民的直系親屬者，不受影響以外；所有外國國籍者，若赴美前 14 天內曾有「申根區旅行史」，將一率不得進入美國。

這禁令讓航空工作人員措手不及，航空公司趕忙做出回應方式，例如取消航班以及調漲試圖返美者的機票價格。

歐盟理事會主席 Charles Michel 和歐盟委員會主席 Ursula von der Leyen 表示，「歐盟不贊成美國對歐洲發布旅遊禁令的決定，這是未經諮詢就採取的單方面決定。」

航空業哀鴻遍野

英國地區性航空 Flybe 上週倒閉，一家近年來積極擴張跨大西洋航班的歐洲廉價航空公司 Norwegian Air Shuttle 週四也宣布裁員一半人力，並取消數千個航班。

川普此時頒布歐洲旅遊禁令，將使航空公司承受更巨大的壓力。IATA 理事長 Alexandre de Juniac 聲明指出，「我們已經看到 Flybe 倒下了，現在這最新一擊可能讓其他航空公司也一起趴倒。」

他認為，航空公司應採取緊急措施，政府也該考慮採取協助措施，例如擴大信貸額度、降低基礎設施成本和減稅等。