路透：白宮召中國駐美大使 抗議「武漢肺炎是由美軍帶入中國」

《路透社》引述消息人士報導，傳週五 (13 日) 美國國務院已召見了中國駐美大使崔天凱，向中國外交部近日發表的「武漢肺炎 (COVID-19) 病毒」是美軍帶入武漢之說，予以嚴正駁斥。

消息人士指出，美國助理國務卿 David Stilwell 已向中方提出嚴正抗議，美國國務院更表示，這個言論完全是 「公然散布假訊息」，而中國駐美大使崔天凱則極力辯護。

本次的事件起因於，中國中國外交部發言人趙立堅於 3 月 12 日於在 Twitter 發文，趙立堅當時指稱，從美國 CDC 主任 Robert Redfield 出席國會聽證會的言論來看，他質疑美國零號病人在美國出現的時間、當時被感染人數、就診醫院的名字。

趙立堅當時還指控，稱「可能是美軍把疫情帶到了武漢」，美國應做到透明並公開數據，而如今「美國欠中國一個解釋」；不過以上說法趙立堅或北京政府並未能提供證據，而美國至今所公開的資訊亦沒有相關內容。

武肺全球大流行，G7 開視訊會議討論應對之策

法國總統馬克宏 Emmanuel Macron 週五 (13 日) 表示，他已取得美國總統川普 (Donald Trump) 同意，將於週一 (16 日) 召開緊急形式的 G7 領導人視訊會議，以應對武漢肺炎對歐、美各國所帶來之衝擊。

馬克龍表示：「我們將協調疫苗和治療方法的研究，並制定經濟和金融市場的應對之策」。

加拿大總理杜魯多 (Justin Trudeau) 也表示，G7 領導人已經同意共同討論針對全球經濟放緩的應對措施。

杜魯多說道：「在我與 G7 國家領導人討論後，我們同意，從 G7 層面來協調影響全球經濟至關重要，未來幾天我們將繼續討論。」