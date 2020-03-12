疫情全球失控打亂經濟動能 外資預期聯準會今年至少降息4次

武漢肺炎疫情全球擴散，全球央行接力祭出量化寬鬆救市，法人預估，如果疫情繼續失控，預估聯準會至少得降息 4 次，才能抵銷 1% 對 GDP 的衝擊。

美國聯準會將在 18 日召開例行貨幣利率會議，受武漢肺炎疫情擴大影響，聯準會無預警的在 3 月初閃電降息 2 碼 (50 個基本點) 震撼市場，此外，就連澳洲、英國也跟進降息，企圖以量化寬鬆刺激經濟成長動能。

PIMCO 美國經濟分析師 Tiffany Wilding 指出，聯準會在 3 月初降息 2 碼後，預期 18 日會議將再降息 2 碼 (50 個基本點)，而隨著疫情擴散，聯準會可能持續降息，不排除利率將進一步趨近於零。

根據聯準會對美國經濟的總體經濟模型，累計今年至少要降息 4 次才能抵消 1% 對 GDP 成長的衝擊。

Tiffany Wilding 分析，預期聯準會可能在 3 月的最新經濟預測摘要 (SEP) 中，將今年美國實際經濟成長預測下調至 1%－1.5%，此次修正預測也意味美國即將陷入技術性衰退 (連續兩個季度出現負增長)。

PIMCO 認為，貨幣政策對疫情所帶來的獨特衝擊影響可能有限，降息並非萬靈丹，預估聯準會還需要採取其他進一步的行動，才能真正有效支援並提振景氣成長。

Tiffany Wilding 表示，預期聯準會可能會在 3 月份的最新經濟預測摘要（SEP）中，將 2020 年美國實際經濟成長預測下調至 1％－1.5％。儘管全年預測仍將是樂觀的，但此修正後的預測意味著，美國即將陷入技術性衰退（連續兩個季度出現負增長）。

台新投信表示，受疫情擴散影響，為提振經濟及股市，預估美國總統川普可能繼續釋放政策利多，且為降低疫情衝擊預期 Fed 後市持續降息機率頗高。

富達國際全球總體經濟及投資策略分析總監 Anna Stupnytska 認為，目前的基本假設是今年全球經濟成長將大幅放緩但還不至於衰退，在市場不確定性壟罩下不只貨幣政策，財政措施也相對重要。