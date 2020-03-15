〈工業技術資訊月刊〉翻轉城鄉新農業

農業與糧食安全是國家重要戰略，臺灣以農為本，政府將新農業納入「5+2 產業創新計畫」之一，作為產業施政重點。工研院身為國際級產業科技研發機構，導入創新科技「以工輔農」。從農業大縣到東部原民部落，都能見到飽滿的技術能量，協助農林漁牧的具體成果，與翻轉城鄉在地經濟的無限可能。

豬糞變黃金 養豬戶沼氣售電啟動

彰化縣中小型養豬場沼氣售電領跑全臺！彰化縣有 670 戶養豬戶，養豬頭數超過 77 萬頭，為臺灣第三大養豬縣市，占全國總量 14%。然而，養豬戶的廢水處理一直是生態與環境的隱憂，如何與環境共榮共存，發展綠色農牧循環經濟是重要的解方。工研院 2017 年起，投入研發沼氣發電技術，讓 3,000 到 4,000 頭規模的中型養豬場，也能設置沼氣發電系統，「肥水不落外人田」。目前彰化縣已有 79 間養豬場完成沼氣再利用，其中 10 場完成發電設備建置，不僅可提供彰化地區 1,000 戶家庭用電，每間養豬場 1 年還可增加 90 至 100 萬元的收入，過去讓人避之唯恐不及的豬糞尿，現在一躍為廢棄物資源化的大助力！

每間養豬場 1 年可增 100 萬元售電收入／工研院。

屏東可可全身寶 地方產業新典範

臺灣巧克力出國比賽，拿下世界冠軍，用作原料的屏東可可一時聲名大噪。看好全球可可產業鏈年產值破千億美元的潛力，屏東縣政府與工研院合作，盤點縣境內可可栽種狀況，合作推動在地可可產業多元加工與生物循環經濟。目前屏東可可種植面積持續增加並已超過 150 公頃，工研院不僅運用廢棄之可可果莢開發出可可紙、可可香氛及可可土壤改良周邊產品，更協助開發出可可養生氣泡飲、可可活力啤酒、可可保養潤膚液等多達 11 款示範產品，讓可可除了製作巧克力之外，在味覺、嗅覺、文創、生技，以及環境材料開發上迸發無限可能，這些多元加值產品是以全果利用為目標，促進產業創新加值，期能以技術建構地方創生，同時帶動青年回流與農村再生的創新循環經濟。

全球可可產業鏈年產值約有 1,100 億美元／非洲開發銀行。

澳洲茶樹 萃出原鄉傳承希望

由馬太鞍溪與花蓮溪沖積而成的肥沃黑土上，坐落著全臺最大的阿美族部落太巴塱。有感於少壯族人移往都市，衍生出老年照護、文化傳承不易等問題，工研院協助阿美族牧師那麼好．阿讓，引進無毒茶樹苗木，以創造在地就業的方式，來解決部落困境。工研院運用微體繁殖技術，篩選出無毒、無基因缺陷的優良澳洲茶樹體胚，在無菌環境培養後移植到田間，再協助部落以生態材料營造無毒種植環境，培育出的澳洲茶樹，萃取出油率達千分之二十四，是一般茶樹的 2 倍以上；工研院也根據部落需求，研發出適合一般微型、家庭或農莊使用的客製化萃取設備，產出符合國際規格的澳洲茶樹精油與純露，並積極協助品牌通路建立，促進地方產業發展。

無毒茶樹萃取出油率達 24‰是一般茶樹 2 倍以上／工研院。

轉載自《工業技術與資訊》月刊第 337 期 2020 年 1 / 2 月號，未經授權不得轉載。