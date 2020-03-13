京元電去年純益年增近7成 擬配息1.6元 殖利率逾5%

半導體封測廠京元電 (2449-TW) 今 (13) 日公告去年財報，去年稅後純益 30.42 億元，年增 69.4%，每股純益 2.49 元。董事會並通過每股擬配息 1.6 元，若以今日收盤價計算，現金殖利率約 5.26%。

京元電去年第 4 季營收 71.47 億元，季增 1.51%，年增 25.96%，毛利率 30.76%，季減 0.21 個百分點，年增 8.78 個百分點，營益率 19.52%，季減 0.26 個百分點，年增 10.64 個百分點；稅後純益 10.12 億元，季減 3.24%，年增 1.39 倍，每股純益 0.83 元。

京元電去年營收 255.39 億元，年增 22.7%，毛利率 27.47%，年增 1.7 個百分點，營益率 15.84%，年增 2.77 個百分點；稅後純益 30.42 億元，年增 69.4%，每股純益 2.49 元。

京元電董事會今日也通過去年盈餘分配案，每股擬配發 1.6 元現金股利，優於前一年的 1.35 元，配息率約 64%，若以今日收盤價計算，現金殖利率約 5.26%。

京元電去年大舉擴產，效益本季開始顯現，京元電前 2 個月單月營收均創歷年同期新高，法人看好，本季營運可望不淡，雖受疫情影響，加上工作天數較少，營收可能較去年第 4 季小幅下滑，但仍將創歷年同期新高。