亂「市」之中現金為王 超商雙雄殖利率可人

新冠肺炎全球失控，歐美多國接連淪陷，在加上沙烏地阿拉伯與俄羅斯展開油價割喉戰導致國際原油價格全面崩盤，雙重打擊下全球股市殺聲震天，美股 4 天之內三度熔斷，歐洲股市跌勢更慘。

萬寶週刊陳子榕分析師指出，股市全面崩盤導致投資人為了籌措資金慌不擇路，甚至開始拋售黃金與債券等避險資產。在這樣全球市場恐慌的大環境下，現金或許才是投資人最好的避風港，今天我們就來看看那些現金殖利率過人的股票！

「口罩實名制 2.0」即日起政府開放線上預購，國內兩大超商—統一超 7-ELEVEN(2912-TW)及全家便利商店 (5903-TW) 響應新政策，分別推出相關優惠。國內超商雙雄不僅響應「口罩實名制 2.0」新政策，統一超及全家便利商店亦因應居家防疫需求，推出鮮食及冷凍商品促銷，搶搭自煮商機。

看好自煮商機，統一超 7-ELEVEN 將熱食自助區商品冷藏化，把關東煮、蒸包、茶葉蛋及熱狗等商品變成冷藏式包裝，24 小時隨時加熱即食，像是關東煮新品特別使用碗型包裝，不僅吃起來更便利，也將食品衛生疑慮風險降到最低，上市首周已成功帶動相關業績較去年同期成長 50%，近期自煮風潮盛行，民眾多購買生鮮蔬菜回家煮，2 月以來已帶動相關業績成長近 60%。

全家覆熱即食冷凍商品業績也逆勢成長，較前年成長 20％，旗下電商品牌「全家行動購」在冷凍食品業績也成長 30%，袋裝麵、即食調理食品此類可做為家庭庫存糧食的商品也同步熱銷，業績皆成長近 10% 到 20%。

針對 2 月營收表現，全家指出，鮮食成長 7%，在開工、情人節、二二八連假的連番優惠活動，以及草莓季相關話題新品上市下，帶動現煮飲料成長超過一成五，霜淇淋年增超過兩成；而健康環保概念素材如植物肉、超級大麥的創新運用，適逢疫情下消費者自主健康管理意識提升，致調理麵、沙拉等品類亦成長近一成。而生鮮冷凍的鮮食品類，也在疫情引發在家簡單煮的消費行為轉變下，成長近 4 成。

根據統一超商 2 月底公布的去年財報，營收約 2,560.5 億元，年增 3.3%，EPS 超過 10 元，賺超過一個股本，擬配發現金股利 9 元，配息率 88.7%，EPS 與現金股利皆創歷史次高，僅次於 2017 年，統一超 2019 年現金殖利率超過 3%。

而全家便利商店受惠持續全台拓點、EC 取貨件數成長、多樣化鮮食熱銷等三大成長動能挹注，3 月 9 日公告最新 2 月合併營收 60.94 億元，創下歷年同期新高，年增 6.17％；累計前二月合併營收 130.93 億亦改寫同期新高紀錄，年增 8.88％，2019 年度現金殖利率也達到 2.68%。

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