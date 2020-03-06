中國5G行情旺 瑞祺電、京元電業績看漲

2020 年是中國大陸建成 5G 全面商用的關鍵年，雖部分產業受新冠肺炎疫情影響，但據中國信通院最新預測，中國將如期在今年實現全國累積開通 5G 基站 55 萬個，實現縣城及鄉鎮重點覆蓋，到 2025 年，5G 網路建設累計帶動超過 3.5 兆人民幣的投資規模。

中國政府再次強調加快 5G 網路建設，說明 5G 不僅是確定性投資機會，更是在加快產業進程；5G 對於拉動經濟意義重大，本身投資之外，5G 跟各行業的結合更為重要。據中國信通院預測，到 2025 年 5G 網絡建設投資累計將達到 1.2 兆人民幣。同時，「5G + 工業互聯網」將推動工業企業開展內部網絡化、信息化改造，據估計僅網絡化改造未來 5 年的投資規模就有望達到 5,000 億人民幣。

萬寶週刊陳子榕分析師指出，今年在面對疫情衝擊，經濟下滑壓力的情況下，中方加快 5G 網路建設，將對優化投資結構、穩定增長速度發揮關鍵作用。

在 5G 發展方面，台灣廠商也不落人後，瑞祺電通 (6416-TW) 在新冠疫情衝擊全球產業鏈之際，傳出 SD-WAN(軟體定義廣域網路)設備獲客戶大追單，數量達 1～1.5 萬台，並要求上半年出貨完畢；瑞祺電通因主要產能均在台灣，加上庫存充足，對首季的出貨影響不大。

目前瑞祺供應鏈恢復的狀況不算太差，訂單的延遲頂多一個月左右，在瑞祺電通去年首季基期較低之下，單季業績年增幅度仍有機會上探 2～3 成，以 11～12 億元區間，創歷來同期新高紀錄，第二季在客戶追單以及受新冠疫情而延遲的訂單出貨效應之下，有機會提前挑戰單季營收的歷史紀錄。

瑞祺元月業績以 4.48 億元較同期跳增 56％，創同期新高，預估 2 月仍將維持同期新高的水準，在疫情衝擊下仍可望較同期有顯著增幅。

同樣佈局 5G 商機的還有晶圓測試廠京元電 (2449-TW)，受惠於 5G 和 CMOS 元件應用測試，預估第一季業績可創同期新高。展望資本支出布局，今年 5G 應用對基地台、手機和其他網通設備晶片拉貨強勁，5G 貢獻持續發酵，去年資本支出設備陸續到位，包括子公司整體資本支出規模約新台幣 120 億元，今年可望陸續產生效益。

展望今年業績表現，預估京元電今年業績從第一季開始可望逐季往上，第一季中國大陸廠商訂單可明顯挹注，第一季業績可望創歷年同期新高，預期業績可望逐月走高到 10 月，下半年單月業績可望達到 25 億～26 億元高點。今年業績和獲利可望年成長 10～15％，目標續創新高，今年毛利率挑戰 3 成。

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