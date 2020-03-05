5G、CMOS影像感測器需求暢旺 京元電2月營收續創同期新高

半導體封測廠京元電 (2449-TW) 今 (5) 日公告 2 月合併營收 22.24 億元，月減 2.75%，年增 38.07%，受惠 5G、人工智慧與 CMOS 影像感測器需求暢旺，營收續創歷年同期新高；前 2 月累計營收 45.11 億元，年增 31.88%。法人看好，京元電本季營收可望創歷年同期新高，下半年單月營收有機會寫新猷。

雖然首季為傳統淡季，不過，京元電受惠 5G 基地台與手機等需求熱絡，加上人工智慧、CMOS 影像感測器等高階測試訂單暢旺，總經理劉安炫表示，從目前接單能見度來看，本季營收將維持去年第 4 季水準。

受惠 5G 基地台、手機需求熱絡，京元電今年 5G 營收占比可望大舉拉升，上看 30%，且 CMOS 影像感測器訂單同樣暢旺，高階測試時間大幅拉長，京元電看好，今年全球 CMOS 市場需求將較去年大增 3 至 4 倍，產能供不應求；而京元電去年 CMOS 測試營收占比約 5-6%，今年將拉升至 7-8%。

法人指出，京元電 5G 基地台、手機、人工智慧與 CMOS 影響感測器訂單滿手，來自高通、聯發科與華為海思等客戶訂單紛紛湧入，看好今年營收、獲利可望雙位數成長，挑戰再創新高，毛利率也有機會維持 30% 水準。