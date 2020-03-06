全球跟隨聯準會降息？歐洲、日本及英國央行不見得跟進

G7 財長及央行本週透過視訊會議，商討針對 COVID-19(俗稱武漢肺炎) 的因應之道，但會後除美國、加拿大宣布降息之外，主要大型央行尚未有所動作，也未發表聯合行動聲明，包括歐元區、日本、英國及瑞士央行，似乎都想避免倉促行動。

疫情擴散對經濟的打擊已經逐步浮現，全球供應鏈受干擾、工業活動減緩、航班停飛，金融市場遭到打擊，但央行仍有足夠的理由暫時先觀望。

聯準會的行動結果就是一例，在宣布緊急降息後，市場認為決策者感到恐慌。另一方面，貨幣政策的效果，也要一段時間才會滲透到整體經濟，因此這表示在這段期間內見不到效果。

另一個更重要的原因，在於多年來的經濟刺激，美國之外的主要央行幾乎已彈盡援絕，他們希望有更多時間來設計和辯論潛在政策。

歐洲已有反對降息意見

歐洲央行 (ECB) 委員 Robert Holzmann 與 Peter Kazimir 已經公開提出警告，要求央行不要倉促行動。前 ECB 總裁 Jean-Claude Trichet 週四也表示，一旦全球央行協同行動，將引起恐慌，而且是沒有必要的。

Trichet 在 2008 年參與了金融危機後的協同行動，與聯準會一起發動寬鬆政策。他認為，目前疫情不應該與 2008 年的情況相提並論，當時事態的演變要糟糕得多。

不過，針對歐洲央行下週四的貨幣政策會議，市場仍然預期央行將降息 10 個基點。Trichet 認為，情況的發展或許比最初的判斷更為嚴竣，因為需求面也受到打擊，但是在歐元區，確保所有人都有流動性，比利率在何種水準更加重要。

其他央行考慮另尋工具

Nordea 經濟學家 Jan von Gerich 表示，市場初步反應顯示聯準會的行動失敗，歷史經驗表明，期望市場回穩為時過早，不過仍可預期更多的寬鬆出現。

在下調利率空間不大的情況下，歐洲央行與日本央行都有可能另尋工具。

日本央行總裁黑田東彥已承諾，向市場注入更多流動性，並加快資產購買，歐洲央行傾向考慮向受到疫情影響的中小企業提供貸款和流動性。

英國央行總裁卡尼週二表示，各國對疫情的應對措施可能不一樣，將混合貨幣和財政措施做為因應。