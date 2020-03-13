希華去年EPS 0.76元 每股擬配0.95元股利

鉅亨網記者張欽發 台北 2020年3月13號19點5分

頻率元件廠希華晶體 (2484-TW) 今 (13) 日公布去年財報，稅後純益 1.21 億元，每股純益為 0.76 元，董事會決議擬配發去年股利每股 0.95 元現金，以今天的希華收盤價 17.1 元計算，現金殖利率為 5.55%；股利配發案將提交 6 月 12 日的股東會討論。

希華晶體去年營收為 22.98 億元，毛利率 20.08%，年增 1.36 個百分點，稅後純益 1.21 億元，年減 53.41%，每股純益為 0.76 元。

在市場需求走揚下，希華今年將擴大資本支出，台灣南科廠新增的生產線已進入無塵室施工階段，5 月中起設備進駐，預計下半年投產；今年整體資本支出估達 4.3 億元，較去年倍增。

希華董事長曾穎堂說，包含南科廠新產線設備，今年資本支出估達 4.3 億元，是去年 2 億元的 1 倍，新產能開出後，每月新增產能 1000 萬件，估可增加每月營收 2500 萬元，今年以來整體營運相當樂觀。

石英元件產業供需秩序逐漸恢復，業者投入擴充投資腳步謹慎，希華指出，投資生產的產品，是目前市場利基型產品，產出後客戶需求也強。