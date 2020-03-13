跟進NBA！美國體壇集體停賽 MLS、NHL...什麼都不打了

繼美國 NBA 宣布無限期停賽後，美式冰球 (NHL) 週四也宣布立即暫停 2019-2020 常規賽季，當晚預定舉行的比賽一併取消。

由於猶他州爵士球員 Rudy Gobert 確診感染武漢肺炎，NBA 宣布無限期停賽。

NHL 專員 Gary Bettman 表示，在看到 NBA 停賽後做出了相同決定，因為 NHL 和 NBA「一年到頭共用許多設施和更衣室。」

NHL 球員工會讚揚了聯盟的決定，聲明稱此為「時下最適宜的做法。」

除此之外，美國職業足球大聯盟 (MLS) 週四稍早也宣布，即刻停賽 30 日，並將在時機合適時更新 2020 賽季計畫。

美國職業棒球大聯盟 (MLB) 週四宣布，原定 3 月 26 日的開幕賽將推遲 2 週以上，且取消春季訓練賽。

美國職業高爾夫巡迴賽 PGA Tour 雖未停賽，但到 4 月 5 日之前只在不開放球迷入場的情況下進行比賽。

此外，全美大學體育聯盟 (NCAA) 也決定取消「三月瘋」籃球錦標賽，以及「所有剩餘冬季和春季的錦標賽」。先前 NCAA 本宣布賽事將改為閉門進行，但在 NBA 停賽後決議進一步停賽。

在 NCAA 宣布停賽前，東南聯盟 (Southeastern Conference)、十大聯盟 (Big Ten Conference)、太平洋 12 校聯盟 (Pac-12 Conference)、大東區 (Big East)、美國 12 大聯盟 (Big 12 Conference) 和大西洋海岸聯盟 (ACC) 均取消了男籃錦標賽。至少兩支備受矚目的球隊也分別宣布退出比賽。