〈武漢肺炎疫情〉台灣確診增至49例 北部女赴歐旅遊感染

歐洲疫情愈趨惡化，疫情指揮中心指揮官陳時中今 (12) 日宣布，我國新增第 49 例 COVID-19 (武漢肺炎) 確診病例，這名北部 40 多歲女性，是在 2 月下旬經英國轉機赴愛爾蘭、比利時旅行，研判是在國外感染；此外，361 名自武漢包機返台的國人，已全數完成採檢，目前均無發燒等不適症狀。

陳時中指出，這名確診的北部女性，是在 2 月 21 日自台灣經英國轉機至愛爾蘭旅遊，3 月 4 日再從愛爾蘭搭機至比利時旅遊，3 月 7 日自比利時經土耳其轉機，3 月 8 日返台。個案入境時無症狀，返家後出現頭痛、倦怠及喉嚨痛症狀，3 月 10 日至醫院就醫並採檢通報，於今天確診，目前收治負壓隔離病房。

指揮中心研判，案 49 於國外感染的可能性較高，個案自返國後除就醫外，均待在家中未外出，其同住家人目前無疑似症狀，衛生單位已完成採檢，將進一步調查個案在愛爾蘭及比利時的旅遊行程，並持續追蹤接觸者等健康情形。

此外，針對第二批武漢包機返台 361 名台胞的健康狀況，指揮中心表示，已全數完成採檢，其中 280 個檢體均呈現陰性，其餘仍在檢驗程序當中，檢疫所內的台胞們今天皆未出現發燒，生活狀況正常。

針對第 34 例院內、院外群聚感染事件，目前已獲得控制，並未往社區擴散，指揮中心將持續追蹤。台灣目前累計 49 例確診，分別為 26 例本土病例及 23 例境外移入，其中，除 1 例死亡外，已有 20 名解除隔離，其餘病況穩定，持續住院隔離中。

世界衛生組織 (WHO) 評估疫情達全球大流行，雖然中國疫情逐漸下降，但歐洲、美國病例數快速上升，截至 12 日，全球累計 12 萬 4656 例確診，分布於 113 個國家 / 地區；病例數以中國 80793 例、義大利 12462 例、伊朗 9000 例、韓國 7755 例及法國 2281 例為多。