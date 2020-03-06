〈武漢肺炎疫情〉國內院內群聚增至8人 澳籍音樂家103接觸者須隔離

疫情指揮中心今 (6) 日宣布，我國新增武漢肺炎 (COVID-19) 第 45 例 50 多歲女性的確診個案，為日前案 34 院內同病房、不同病室的已出院病人，這起群聚已有 8 人感染；至於確診的澳籍音樂家，指揮中心已擴大匡列 147 名接觸者，其中 103 名樂團、飯店等人須居家隔離 14 天。

指揮官陳時中指出，案 45 近期無國內外旅遊史，2 月 14 日因其他疾病收治住院，與案 34 同病房、不同病室，20 日出院前夕略有咳嗽，但與原先疾病無關；3 月 1 日衛生單位進行案 34 相關風險對象追蹤採檢時，因檢體顯示異常，於 5 日再次採檢、今日確診，目前收治負壓隔離病房。

外界也相當關注確診的澳籍音樂家，指揮中心原先在記者會上宣布匡列接觸者 124 人，不過疫調持續進行中，調閱監視器後，監測應變官莊人祥表示，已擴大匡列 147 位接觸者，其中 103 人須居家隔離，包括樂團成員 27 名、飯店人員 17 名、司機 15 名、機上 18 名，以及多位診所人員、採訪記者等，其他人則須自主健康管理 14 天。

澳籍音樂家在台進行兩場演出時，傳出都有入坐觀眾席，文化部已請國家表演藝術中心連夜清查，文化部長鄭麗君指出，初步了解，其中一場澳籍音樂家旁邊是同行友人及國家交響樂團人士，另一場的觀眾名單也有初步掌握，均一併將這些接觸者報給指揮中心，配合檢疫措施。

陳時中指出，已掌握音樂家 2 月 23 日至 3 月 2 日在台期間的行程，除了 2 月 27 日曾至診所就醫外，其他時間多為往返飯店及國家音樂廳，期間多搭乘計程車或友人接送，並無搭乘大眾運輸工具，評估社區傳播風險低。而接觸者中，多名國家交響樂團團員為學校教職人員，除了居家隔離者不得外出，陳時中也建議，自主健康管理的人也不要到校上課，將教學課程另作安排。