金管會啟動第一波台股救市 點名六大亮點產業可長線布局

金管會主委顧立雄昨 (11) 日才喊出禁止放空令已準備好了，台股今日再度暴跌 471.43 點、跌幅 4.33%，收盤 10422.32 點，雖然勉力守住 10400 點，但因武漢肺炎疫情已全球大流行，金管會晚間宣布啟動第一波救市；同時點名六大營收有亮點的上市櫃產業，鼓勵投資人以定期定額長線布局。

台股連番重挫，今天成交量達 2700 億元，金管會晚間表示，今天成交量依舊比 2 月份日均成交量約 1460 億元明顯放大，顯示有眾多投資人逢低承接，對市場仍具信心。加上台股具高殖利率優勢，且上市櫃公司營收仍有亮點產業，呼籲投資人多關注上市櫃公司基本面變化情形。

但是也因為全球市場震盪，台股難逃殺機，金管會今天啟動兩招救市措施，分別為：鼓勵上市櫃公司參與業績發表會、法人說明會，及鼓勵實施庫藏股。

金管會表示，證交所將以健康、醫療、互連網、人工智慧等多項主題，自 4 月起舉辦 9 場次主題式業績發表會；櫃買中心亦將舉辦 6 場次的主題式業績發表會，包含「富櫃 200」、「生技醫療」、「精緻生活」、「電子資訊」及「櫃買特色」等特色主題，並視疫情狀況規劃以視訊方式辦理。另本年度截至 3 月 11 日止，上市公司辦理法說會計 119 家、170 場次；上櫃公司辦理法說會計 30 家、40 場次。金管會呼籲投資人進行買賣決策前多參考公司基本面資訊，關注景氣走勢及個別公司財務、業務狀況。

為鼓勵上市櫃公司實施庫藏股部分，截至 3 月 10 日止，執行中庫藏股計 22 件，預計最大可買回金額共計 35.7 億元。

金管會重申，台股具高殖利率優勢，各國股市短期雖因肺炎疫情影響而受到衝擊，但長期仍將回歸基本面，台灣上市櫃公司在獲利後的配息意願高，使台股殖利率在全球名列前段班，截至 2 月底，本益比約 18.46 倍，現金殖利率達 3.90%(加計股票股利為 4.06%)。在各國及美國聯準會啓動降息後，台股的高殖利率特性，將吸引更多國際投資人關注。

且上市櫃公司營收仍有亮點產業，金管會強調，上市櫃公司截至 2 月底，累積營收較去年同期衰退 7.88%，但仍有許多產業逆勢成長，如：上市公司的半導體業、資訊服務業及汽車工業；上櫃公司的文化創意業、電子商務業及建材營造業等。

金管會鼓勵投資人以定期定額方式長線布局，表示台股基本面及總體經濟尚稱穩健，投資人可以透過定期定額方式購買台股基金、ETF 或基本面穩健的股票，中長期投資股市，降低投資風險。

金管會表示，將持續關注疫情對總體經濟影響及台股表現，並持續督導證交所及櫃買中心加強注意肺炎疫情對上市櫃公司財務業務之影響，及相關資訊的即時揭露。倘若股市發生非理性下跌情事，金管會於必要時進一步採取相關穩定措施。