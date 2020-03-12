逾8成上班族工作不受疫情影響 人力銀行：企業開缺續創高

疫情黑天鵝逐步衝擊全球股市、產業，但根據人力銀行調查，目前就業市場尚未明顯受影響，有超過 8 成的上班族認為工作還算正常，僅有 2.3% 表示公司已直接裁員，104 資深副總經理暨人資長鍾文雄指出，企業徵才屬於長久戰，目前開缺仍續創新高，樂觀看待勞動市場。

104 人力銀行今 (12) 日公布調查，在 656 位有工作的受訪者中，84.3% 表示目前工作不受疫情影響，但有 5.6% 面臨公司鼓勵特休假，5% 公司遇缺不補，2.4% 開始實施無薪假，2.4% 啟動部分工時，2.3% 直接裁員。

針對疫情延燒，上班族害怕哪些工作問題？有 20.3% 的人表示不擔心有影響，但有 22.6% 的人害怕在工作時被傳染病毒，22% 擔心放無薪假，16.2% 怕被裁員，也有 14.8% 的人擔心人手短缺，必須身兼多職。

調查也顯示，不論目前是否有工作，「想轉職且已展開求職」的受訪者中，46.1% 不受影響，但 23.8% 認為受疫情影響造成面試邀約減少；「想轉職卻沒有行動」的受訪者，44% 考量大環境變得嚴峻而不敢轉職。

(圖表：104 人力銀行提供)

鍾文雄分析，企業徵才屬於長久戰，截至 3 月，104 人力銀行線上工作數已達 65.9 萬個，徵才企業家數達 3.4 萬家，續創新高，顯示企業開缺仍樂觀，徵才業別仍以電子資訊、軟體、半導體等相關產業為主，顯然這波疫情並未大幅影響年後轉職潮，以及即將到來的新鮮人徵才。

此外，鍾文雄提醒，企業實施無薪假前，須徵得勞工協商同意，不能片面要求，且每月不得低於基本工資 23800 元。而上班族不妨利用這段時間培養第二外語或第二專長，對於未來轉職、加薪有所助益。