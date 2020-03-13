盤前財經大事搶先讀2020年03月13日

今日操盤前瞻

美國 3 月密大消費者信心指數

德國 2 月 CPI

〈美股盤後〉美股殺紅眼！道瓊狂瀉 10% 自 1987 年股災以來最慘

週四 (12 日) 美股狂風暴雨持續，美國總統川普暫時限制歐洲旅客入境、並未出台更大規模刺激政策，華爾街市場恐慌席捲，美股早盤再觸發生熔斷，一度暫停交易。閱讀全文...

跟進 NBA！美國體壇集體停賽 MLS、NHL... 什麼都不打了

繼美國 NBA 宣布無限期停賽後，美式冰球 (NHL) 週四也宣布立即暫停 2019-2020 常規賽季，當晚預定舉行的比賽一併取消。閱讀全文...

追繳保證金導致獲利回吐 金價大跌近 4% 破 1600 關卡

儘管武漢肺炎 (COVID-19) 疫情依舊延燒，黃金市場從本週初的新中期高點反彈，週四 (12 日) 晚間跌破 1600 美元關卡，來到近兩週低點，分析師認為，可能為股市暴跌後，投資人為緩解資金流動性導致黃金遭到拋售。閱讀全文...

無懼疫情 台股逐筆交易制度如期 3/23 上路 不會助跌

金管會今 (12) 日表示，無懼武漢肺炎影響，台股逐筆交易制度將如期於今 (2020) 年 3 月 23 日實施，不過，因為近期正逢台股大跌，外界擔憂逐筆交易制度是否會造成「助跌」，對此，金管會表示，台股有盤中價格穩定措施及漲跌幅限制，所以不會有助跌的問題，反而有助於提升交易效率與資訊透明度，並與國際接軌。閱讀全文...

〈楊金龍立院備詢〉示警最快 4 月將遭美國列入「匯率操縱國」觀察名單

台灣央行總裁楊金龍今 (12) 日在立院備詢時直言，台灣最快 4 月恐將再次被美國列入「匯率操縱國」的觀察名單，主要是因台灣在三項認定條件中已符合二項。閱讀全文...