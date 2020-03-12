〈台股盤後〉台積電、大立光尾盤撐場 跌幅收斂 守住10400點關卡

武漢肺炎疫情在歐美各國逐漸失控，加上川普祭出歐洲旅遊禁令，美國道瓊期指重挫逾 5%，讓亞股再受重擊，台股今 (12) 日在權值股賣壓沉重下，一度閃崩 530 點，摔破 10400 點，連 4 天失守重要支撐年線，終場下跌 471.43 點或 4.32%，收 10422.32 點，成交量放大至 2700.63 億元，上市櫃跌停家數 152 家，下跌家數達 1989 家。

指標股蘋概三王相繼創波段低點，股王大立光一口氣跌破年線以及 4000 元大關，終場下跌 405 元或 9.23%；台積電跌破 300 元大關，尾盤跌幅收斂，收在 294 元，跌幅 2.6%；鴻海盤中重挫半根跌停，收跌 74.7 元，跌幅近 5%。

其他權值股方面，玉晶光、國巨、欣興、穩懋、臻鼎 - KY 均收在跌停價位，譜瑞 - KY、華新科、亞德客 - KY、華邦電、南亞科、儒鴻等也逼近跌停；僅台勝科、旭隼收在盤上。

昨日相對抗跌的 PCB、IC 設計族群及防疫概念股，今日也難逃賣壓，PCB 族群中，金像電、欣興、銘旺科、先豐等收在跌停；IC 設計龍頭聯發科領跌，跌幅逾 7%，瑞昱、聯詠也有 3% 跌幅；防疫概念股則以易威、中化生、永日、美時、熱映等跌勢最大。

法人表示，面對武漢肺炎疫情肆虐，重創全球金融市場，美股持續上沖下洗，台股無法收復年線，跌幅又加大，面臨沈重的外資資金出走壓力，市場陷入信心危機，也面臨萬點保衛戰。