〈楊金龍立院備詢〉示警最快4月將遭美國列入「匯率操縱國」觀察名單

台灣央行總裁楊金龍今 (12) 日在立院備詢時直言，台灣最快 4 月恐將再次被美國列入「匯率操縱國」的觀察名單，主要是因台灣在三項認定條件中已符合二項。

美國日前發布的「半年外匯政策報告」中，多個亞洲先進國家包括日本、韓國和新加坡均遭列入匯率操縱國觀察名單，儘管台灣獲排除，但美國財政部當時已指稱，台灣可能使用換匯交易 (SWAP) 介入貨幣市場。

楊金龍說，台灣經常帳順差占 GDP 達 10.5%，且去年有轉單效應，對美貿易順差達 230 億美元，已符合匯率操縱國的兩項標準。

楊金龍進一步說明，央行積極與美國財政部溝通，也在思考如何因應，但是否要對美國擴大採購，並不知情是由哪些單位去溝通。

美國對「匯率操縱國」設有三項指標，只要符合其中二項就會遭列為觀察名單，符合三項則將遭列匯率操縱國，分別為 (1) 貿易夥伴國對美國貿易順差超過 200 億美元；(2) 貿易夥伴國經常帳順差金額高於其 GDP 3%；(3) 貿易夥伴國對貨幣市場持續進行干預，且年度內重複進行淨外匯購買金額超過 GDP 的 2%。

事實上，台灣一向很難擺脫其中之一，也就是「對手國經常帳順差超過其國內生產毛額 GDP 的 3%」，主要是因，小國經常帳順差占 GDP 比重很容易超過 3%。