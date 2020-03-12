〈新冠全球大流行〉美疫情還會惡化 專家警告感染人數最糟達1.5億人

NBC 報導，美國國會和最高法院主治醫師 Brian Monahan 在一場閉門會議中表示，預估美國感染新型冠狀病毒的人數將介於 7000 萬到 1.5 億，意味最嚴重情況下接近全美人口一半。

NBC 的報導引述自兩名消息人士，這場週二 (10 日) 舉行的閉門會議對象為參議院兩黨的行政人員和幕僚，主旨在說明如何保持健康以及防止傳染，包括要求議員落實不要握手，以及若非必要不要出國。數小時後，美國總統川普宣布未來 30 天中止歐洲航班。

Monahan 強調，感染冠狀病毒的人有 80% 最終會沒事。

世界衛生組織週三 (12 日) 宣布武漢肺炎已經達到「全球大流行」，並預料將進一步擴散。這種冠狀病毒已經感染全球 121000 人，奪走 4000 多人的生命，雖然中國疫情看起來趨於和緩，卻在其他國家擴散開來。

根據美國疾病管制與預防中心 (CDC)，截至目前美國有 1267 例確診病例，38 例死於肺炎。迄今已有 24 個州及首都華盛頓特區針對疫情宣布進入緊急狀態

目前新型冠狀病毒似乎比流感更具傳染力也更致命，專家表示這種病毒的致死率約 1%，是流感的十倍。哈佛大學流行病學教授 Marc Lipsitch 本月稍早曾表示，相信最終全球將有四到七成人口感染，約 1 % 死亡。

美國國家過敏和傳染病研究所 (NIH) 主任 Anthony Fauci 週二在國會聽證會中說，美國疫情最糟情況還沒來臨。