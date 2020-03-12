〈新冠全球大流行〉義大利零售店全歇 谷歌30萬人居家辦公

在世衛 (WHO) 宣布武漢肺炎全球大流行後，各國、各企業防疫措施升級，例如義大利關閉了藥局和雜貨商店以外的零售店。

美國各地與各州官員紛紛採取防疫措施，例如阻止大型聚會，西雅圖成為美國第一個關閉公立學校的主要城市。

據報導，美國川普總統也在衡量是否限制歐洲至美國不必要的旅行。

谷歌 30 萬人居家辦公

谷歌 (GOOGL-US) 週三證實，公司已建議位於英國、歐洲、中東和非洲的員工自週四起居家辦公，直到進一步通知。

谷歌發言人表示，目前僅剩拉丁美洲員工照常進行業務，但如果疫情惡化，隨時可能進行變更。

這是谷歌最新防疫措施，試圖讓旗下 30 萬以上人力機動化對應此回武漢肺炎 (COVID-19) 危機。

根據週一外電，谷歌已禁止外來訪客進入部分辦公室，包括加州山景城總部所在的紐約和舊金山灣區，所有職缺面試也一律取消。

週二谷歌本已要求 10 萬名以上北美員工開始居家辦公到至少 4 月 10 日。

Alphabet 高層包括執行長 Sundar Pichai、財務長 Ruth Porat 敦促員工保持積極，以運行谷歌的全球基礎架構。

Pichai 在一份內部信函中提到，「我知道這對大家來說是非常不安的時刻。」他提到公司有安全和「活力」團隊作為指揮中心，以 24 小時運作的方式協助管理人員隨時監控情況。