美頂級傳染病專家：美國疫情會比現在更糟 新冠致死率是流感十倍

美國國家過敏和傳染病研究所 (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) 所長安東尼 · 福奇 (Anthony Fauci) 博士週三 (11 日) 表示，美國疫情會比現在更糟，疫情惡化程度將取決 2 件事。

美國傳染病領域頂尖專家福奇週三向國會表示：「我敢肯定地說，我們將看到更多的病例，情況會比現在更糟。」

福奇解釋，美國疫情會惡化到什麼程度將取決於兩件事，一是遏制來自其他國家感染者輸入，另一個是遏制美國本土疫情爆發。

福奇稱：「最重要的是，情況會越來越糟。一旦達到廣泛地社區傳播，或衛生官員無法追溯傳染來源，那美國將無法有效地控制疫情。」

世界衛生組織 (WHO) 研判，武漢肺炎死亡率自 2% 起調升至 3.4%。福奇研判：「COVID-19 致死率至少是季節性流感的 10 倍 (1%)。」

武漢肺炎疫情肆虐全球，目前有超過 12 萬人確診染疫，至少 4373 人死亡，除中國外，義大利是疫情最嚴重的國家，約有 10150 例，其次是伊朗，有 9000 例確診，韓國通報超過 7700 例確診。

美國至少 36 個州淪陷，確診至少達 1030 例。美國當地和州政府官員已經採取了各種措施，試圖控制病毒的傳播，9 州進入緊急狀態，包括關閉學校，甚至將國民警衛隊派至紐約控制區。舊金山和西雅圖地區週三宣布禁止大型集會。