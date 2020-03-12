陸股早盤小跌 未隨亞股重挫

週四 (12 日) A 股早盤受到美國道瓊收盤重挫 1400 點影響下開低，不過跌幅相對於亞洲其它主要股市而言較輕，特別是在川普進行全國演說後，由於缺乏實質利多，反而宣布將禁止歐洲旅客 (除英國外) 入境美國，世界各國相互封鎖一觸及發，導致亞洲股市進一步殺低，但 A 股並未有太大反映，保持在低檔震盪，跌幅並未擴大。

資料來源: 東方財富網, 上證指數即時走勢

亞洲主要股市，日經 225 在開盤下跌 1.81%，及韓國 KOSPI 指數開盤下跌 0.79% 後，而在川普演說後，日經 225 指數跌幅進一步擴大逾 3%，KOSPI 指數則擴大至 2.5%。

美國三大指數期貨在亞洲盤仍跌勢不止，Nasdaq 重挫逾 4%，道瓊大跌 3.84%，S&P 500 大跌 3.6%。

A 股盤面上，各類股普遍走弱，不過由於全球疫情增溫，帶動口罩類股表現強勢，是 A 股盤中少數亮點，振德醫療、尚榮醫療、三鑫醫療、順威股份漲停。

截至上午 10:09 止，上證綜指暫報 2932.6 點，下跌 1.21；深證成指暫報 11025.97 點，下跌 1.55%；創業板指暫報 2069.04 點，下跌 1.54%。

美股重挫逾千點後，已進入熊市，對此中國中原證券表示，在疫情、原油價格衝擊和美股波動的影響下，A 股短線將承受較大壓力。不過，隨著中國疫情受到控制，各地將開始逐漸復工，再加上原油價格下跌對中下游的航運、基礎化工、汽車等產業具利多題材，因此 A 股不必過度悲觀。