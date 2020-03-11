〈群益期貨〉為何武漢肺炎起源是中國 陸股卻比較強

比較今年 2 月 3 日以來陸股、台股、標普 500、Nasdaq、日經 225、德國 DAX 等指數，只有陸股是漲的，其他亞洲、美洲及歐洲各大指數，不論你是誰都是跌的，是不是怎麼想都覺得不合理！怎麼新冠疫情發源地是中國，但中國股市卻沒跌，跌的反而是其他國家的股市，彷彿不干中國的事，怎麼會這樣？要是因此作空陸股還被軋，還真會有些氣結！

你可以說因為中國疫情已受控制，高峰期已過，而中國以外的疫情正在擴大中，高峰仍未見，顯示疫情還未有效控制住；

也可以說中國國家隊出手相救，5G 相關基礎建設鋪天蓋地發展，可能是陸股沒跌的原因；

還可以說因為疫情的關係，反而讓中美貿易戰休兵，所以股市才沒有跌。

但心中仍是充滿疑惑吧，畢竟種種理由似乎都無法說服自己啊！

我們試著從「外資」的視角來看待這件事情。外資依然持續買超陸股，何以新冠肺炎蔓延，外資願意繼續買單，而你卻不敢買帳？

橋水基金創辦人達里歐詮釋中國如何完美去槓桿，包含了四個階段：

1. 貨幣緊縮（降槓桿）：

降槓桿形成抽銀根，好的企業、壞的企業都會受傷，如同癌症病患進行化療，為了殺死壞細胞，連好細胞也要受傷，因此在降槓桿的階段，好壞雙殺，市場的負面衝擊會很大。

2. 債務違約：

過去中國有所謂「剛兌」，即保證收益的概念，2018 年中國證監會主席劉士余上台，主要責任即是打擊影子銀行、降槓桿，並打破「剛兌」。當投資人發現連地方政府都會違約，更何況是民企，且中國政府堅定表示此種信用違約，政府不會出手相救，壞細胞就讓它自然淘汰，形成汰弱留強的局面；而打破剛兌也造成指標利率的轉換，過去是以地方政府債為指標利率，投資人發現地方政府債也會違約，剛兌被打破後，指標利率由地方政府債回歸市場利率，利率的大幅下調，會造成股市的估值大幅提昇，陸股的基期低再加上估值上揚，這是吸引外資買盤很重要的原因。

3. 補血：

當把壞細胞清除後，就可以開始吃營養品，中國大舉措的降稅、減費就可以產生「不浪費」且「正面」的效果。

4. 重生：

好細胞健康了，但在壞的環境底下，還是會很辛苦。新冠疫情正在全球擴散，使得消費、投資、進出口都急凍，只有靠政府支出餵養是不夠的，因此要破繭重生，就要改善市場環境，才有機會。

上證綜合指數與標普 500 指數自 2008 年金融海嘯的谷底開始起算，前者只有漲 27%，後者則翻漲了三倍多。中國股市在歷經多年的調節後，明顯基期偏低，不過低不見得就會變高，可能還會更低，但中國打破剛兌造成指標利率下調，股市估值提昇，對外資非常具有吸引力；此外，2020 年是中國達成全面建設小康社會 GDP 翻兩番的最終年，在發生新冠疫情後，使得達標的可能性下降，所以中國仍有可能在下半年透過財政支出大發力以達成或接近目標；再加上 2020 年底美國選舉，中美貿易繳交成績單的時刻即將來到，貿易戰火不易再點燃，中國股市較有機會強勢回歸。

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