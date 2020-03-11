〈陸股盤後〉陸股開高走低 上證3000點得而復失

周三 (11 日) 上海 A 股在道瓊反彈逾 1000 點的帶動下開高，但隨著盤中傳出美國疫情擴大至確診超過 1000 人，再加上油價與美國指數期貨早盤回跌的影響下，A 股開始自高檔下滑，雖然上證指數一度站回 3000 點關卡之上，最終仍收黑。

類股群表現方面，運輸服務、旅遊、醫療保健、航空類股漲幅較大，至於前一個交易日大漲的半導體、證券、IT 設備、電子零組件等類股則是呈現回檔。

截至收盤，上證綜指收報 2968.52 點，跌幅 0.94%；深證成指收報 11200.05 點，跌幅 1.78%；創業板指收報 2101.46 點，跌幅 2.2%。滬深兩市今日成交額達人民幣 9729 億元，日減約一成。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

北向資金進出方面，今日合計賣超人民幣 74.65 億元，其中，滬股通賣超人民幣 1.13 億元，深股通賣超人民幣 73.52 億元。

產業消息

湖北政府公布全省將分區分級依序復工，復工在望帶動湖北類股走勢，精倫電子、武漢控股、東湖高新、南國置業等 11 檔個股出現漲停。

海南政府指出很快將推出旅遊產業振興計劃，期待在最短時間內恢復境內旅遊市場，海南類股普遍上漲，海航創新、神農科技、海南橡膠紛紛漲停，海南礦業則大漲 6.7%。

法人觀點

中國川財證券指出，由於中東石油問題及肺炎疫情蔓延導致全球市場恐慌情緒加深，使得全球股市波動擴大。如果全球主要指數與 A 股相較，A 股估值仍具優勢，因此再大跌的機會較低，適合長線投資人分批布局。截至 3 月 9 日收盤，上證綜指 PE 為 12.69 倍，S&P 500 則是 20.74 倍、道瓊為 20.41 倍、Nasdaq 則高達 32.94 倍。

中國國盛證券表示，外來風險是限制近期 A 股走勢的重要因素，只要全球股市回穩，投資風險偏上升，資金可望加速回流，A 股也將重回漲勢。同時，全球貨幣環境已更為寬鬆，又再上油價大幅下挫，使得中國人行有機會採取更激進的寬鬆貨幣政策，這也有利於 A 股走勢。

