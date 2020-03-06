中國救市成功？事實上陸股正隱含泡沫風險

受武漢肺炎 (COVID-19) 疫情影響下，北京政府為了防止中國股市下跌，自 2 月初開始，中國人行 (PBoC) 等監管當局即採取了一系列措施，以確保市場具有充足的流動性並降低公司的借貸成本，短期間內，北京政府的諸多舉措在貨幣和財政方面看似非常有效，然而高槓桿率與投機傾向，正為陸股帶來隱憂。

對於一連串救市，華泰柏瑞投信基金經理表示，在實體經濟不景氣時，讓資本市場看上去很繁榮，這是非常必要的，因為至少需要一個場所來振奮人心。

而雖然中國政府的一連串措施穩定了陸股表現，然而反對派人士表示，目前因政府寬鬆政策而出現的短期性熱絡交易，已高速的推升陸股，但事實上同樣的例子在 2007 年和 2015 年也都出現過，而最後結果都出現了泡沫式崩盤。

再從陸股近期融資餘額的高速飆升，也能發現到陸股投資人高度擴張槓桿率之跡象，如下圖所示，目前陸股融資餘額已達 2016 年以來高點；此外，自上個月的低點以來，陸股投機性質高的小型股成交量，也已經飆升了 20% 以上。

陸股 2016 年以來槓桿比率走勢圖 (圖 : Bloomberg)

北京 Hone 投顧基金經理表示，中國當局希望有一個強大的金融市場，儘管目前看似已經完成了這目標，然而經濟復甦的步伐仍然存在很大的不確定性，若股市的漲勢進一步擴大，則存在著泡沫風險。

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