〈陸股盤後〉上證量縮 小跌失守3000點關口

週四 (12 日)，道瓊再度重挫逾千點，此外亞洲盤道瓊期貨仍未止跌，持續千點的跌幅，A 股受到美股走弱的影響，三大指數在開低後一路震盪至終場。

美國總統川普在週四 (12) 日亞洲時間上午發表全國演說，但內容缺乏實質利多政策，且宣布限制英國以外的所有歐洲旅客入境美國 30 天，利空言論一出，加重亞股及美股期貨走勢，普遍跌幅介於 3% 至 5%，但 A 股對川普演說反映不大，上證綜指今日均在跌幅 1% 至 2% 範圍內波動。

近幾個交易日類股輪動明顯，已少有類股能持續 3 日以上的漲勢，反應市場投機氣氛高，而前一個交易日大漲的海南、農業等類股回檔下挫，5G 概念股則逆勢市上漲。

截至收盤，上證綜指下跌 1.52%，收報 2923.49 點；深證成指下跌 2.31%，收報 10941.01 點；創業板指下跌 2.64%，收報 2045.93 點。滬深兩市成交量持續萎縮，今日合計成交額達人民幣 8376 億元，創 2 月 14 日以來成交額新低。

資料來源: 東方財富網，上證指數日線走勢

北向資金進出方面，外資連續兩日大舉流出，今日合計賣超人民幣 83.8 億元，其中，滬股通賣超人民幣 66.4 億元，深股通賣超人民幣 17.4 億元，本周四個交易日外資已流出人民幣 270.68 億元。

產業消息

中國三大電信商展開約 50 萬座 5G 基地台招標案，金額達人民幣 1250 億元，利多消息刺激 5G 概念股大漲，世紀鼎利、通光線纜、華脈科技、至正股份等多檔個股漲停。

產油國大打價格戰短期恐不易和解，能源類股應聲重挫，中石化下挫 2.3%、中石油下滑 1%、上海石化跌停，中海油服大跌 5%。

外資撤退，備受外資關注的白酒類股紛紛下挫，貴州茅台下跌 1.7%、五糧液大跌 3%、洋河股份下挫 2.5%、瀘州老窖下滑 1.6%。

法人觀點

中信建投召開第二季 A 股及資產配置會議，會中上修全球股市配置比重，而創業板目標上調 15%。中信建投看好未來創業板走勢，特別是新一波的高科技設備投資產業。他們認為創業板指今年目標上看 2800 點，意味與今日收盤還有約 35% 的漲幅，同時認為上證第二季可來到 3200 點。

不過，中信建投指出由於全球疫情的發展及石油價格下跌導致全球金融市場的動盪，陸股在上攻的過程中不會一路順遂，而是朝向震盪上漲的方式前進。

但有外資表達不同看法。目前，全球疫情蔓延問題還沒有辦法完全解決，甚至連轉折點都看不到。在全球經濟問題不斷疊加下，還意外出現石油生產國的爭端。

因此，第二季上證要回到 3100 點較不容易，除非中國推出超出預期的刺激政策，但即便如此也只限於短期觸碰到 3100 點，不會守穩。A 股要出現真正漲勢，還是要觀察美股何時止跌回穩，否則最好的情況只是跌幅較輕而已。