盤前財經大事搶先讀2020年03月12日

今日操盤前瞻

法說會：中信金、勤美、聯陽、宏正

除權息：南港、家登、日揚

道瓊跌入熊市！世衛宣布新冠全球大流行 最長牛市宣告終結

週三 (11 日) 世界衛生組織敲響警鐘，宣布武漢肺炎 (COVID-19) 為全球大流行病，加上川普政府缺乏財政刺激細節，美股四大指數全數嚇黑。閱讀全文...

川普放大招！考慮宣布國家級災難 釋放 400 億美元資金

據美國政治新聞網站 Politico 週三 (11 日) 報導，美國總統川普正權衡根據《斯塔福德法案》規定，宣布武漢肺炎造成國家級災難，預料將可釋放 400 億美元緊急援助資金，緩解疫情對美國經濟的衝擊。閱讀全文...

台灣央行的艱難選擇：降息跟還是不跟？

隨著全球經濟情勢愈發嚴峻，逼迫原本老神在在的台灣央行陷入艱難抉擇：降息對推動實體經濟效益不高，不降息的話，在全球共同對抗疫情的大環境下似乎缺乏誠意。閱讀全文...

波動率創 11 年新高！日圓飆向 100 大關 恐連日本央行都擋不住

日圓兌美元本週曾一度來到 2016 年 10 月以來高點，波動率更創下 11 年以來新高，從期權的定價來看，日圓在三個月內見到 100 大關的可能性達 49%，市場密切關注日本央行是否進場干預。閱讀全文...

油價暴跌後 傳中國考慮買油擴大戰備儲油

據《彭博社》引述知情人士消息透露，鑒於油價出現歷史性暴跌，中國政府正在考慮增加購買原油以充實戰備儲油。閱讀全文...



