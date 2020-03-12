〈台達電法說〉全年資本支出擴大到175億元 印度廠Q2上線

台達電 (2308-TW) 11 日召開法說會，經營團隊指出，今年資本支出預計擴大到 5.8 億美元 (約新台幣 175 億元)，主要用於建廠、添購設備，其中印度廠預計第二季可望上線，台南擴廠也將陸續完工，中國以外的產能布局將更完善。

台達電今年資本支出最主要用於台灣擴廠、中國添購自動化設備、泰國及印度工廠建置以及設備，董事長海英俊透露，印度廠即將完工，接下來 1-2 個月上線，未來定位是海外另一個具規模生產基地，泰國廠將會持續強化自動化，可望反應在今年營運及獲利。

國內投資方面，海英俊指出，台南擴廠也即將完工、台北內湖總部旁的研發中心，也在二周前開始動工、桃園廠 3 月 30 日也將舉行上梁儀式。

此外，台達電旗下被動元件廠乾坤，日前也宣布將斥資 16 億元擴產，海英俊表示，乾坤本來就是資本密集的事業單位，擴產內容包含被動元件、光模組，應用範圍從手持式裝置到基地台、汽車都有。

台達電執行長鄭平則指出，中國目前暫時沒有進一步增加產能的規劃，但會透過提升自動化設備比重，優化生產成本及效率，據了解，目前台達電中國廠區直接人工約 4.5 萬人，相較過去減少 1 萬人。

除了資本支出外，法人也關心台達電近年固定成本及費用持續上升，對此，鄭平認為，這幾年在轉型看到很多新的成長機會，但從產品研發走到解決方案，尤其在軟體、應用領域，都需要投資，但投資一定在成果展現之前。

鄭平強調，今年在一些費用方面會有更多控制，但長期來講，強化研發或是銷售服務能力，都是要持續投資，若談金額絕對值的話，還有很多事情要做。