台積電跳水跌破300元關卡 市值跌至7.4兆元 本周已蒸發7000億元

世界衛生組織宣佈肺炎疫情已構成全球大流行，美股周三再度重挫，道瓊落入熊市，台股今 (12) 日狂瀉近 500 點，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TＷ) 股價跳水，跌破 300 元關卡，最低下挫至 287 元，跌幅近 5%，創近 5 個月低點，單日市值縮水 3889 億元至 7.4 兆元，本周受疫情衝擊，市值就蒸發超過 7000 億元。

外資昨 (11) 日再度大舉撤出台股，單日大賣 207.61 億元，連續 4 天倒貨，共出脫 1131 億元，台積電更遭外資持續賣超、提款 21223 張，近 5 日共賣超逾 14 萬張。

WHO 宣布肺炎疫情已構成全球大流行，加上川普政府缺乏財政刺激細節，周三美股道瓊指數重挫 1464.94 點，終結 2009 年 3 月以來的最長牛市，四大指數全數重挫，台積電 ADR 也下挫逾 4%，收在 52.24 美元。

台積電日前公告 2 月營收 933.94 億元，月減 9.9%，年增 53.4%，中止連 6 個月站穩千億元大關的紀錄，也創近 7 個月以來新低，但寫歷年同期新高紀錄；前 2 月累計營收 1970.78 億元，年增 41.8%。法人看好 3 月營收可望回溫，再度回到千億元之上，第 1 季營運將優於往年同期水準，淡季不淡。

不過，台積電最大客戶蘋果已下修首季財測，加上另一大客戶海思因母公司華為手機海外銷售不佳，下修在台積電投片量，在部分客戶受肺炎影響而延後第 2 季晶圓出貨下，法人估台積電第 2 季營收可能持平首季、或小幅下滑。